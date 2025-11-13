Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daiky Gamboa reveló que La Liendra lo ayudó a salir de la quiebra: “Dejó de facturar por mí”

Daiky Gamboa sorprendió al revelar que La Liendra fue clave para superar su crisis económica y recuperar su estabilidad.

Daiky Gamboa sorprendió al revelar que La Liendra fue clave para superar su crisis económica / (Fotos de AFP y Canal RCN)

Daiky Gamboa, creador de contenido y bailarín colombiano, reveló recientemente detalles sobre una crisis financiera que atravesó mientras trabajaba en redes sociales. Pasada esta situación, reveló cómo contó con el apoyo de La Liendra, quien lo ayudó cuando más necesitaba.

¿Qué dijo Daiky Gamboa sobre La Liendra?

El creador de contenido Daiky Gamboa, conocido por su cercanía con Karol G, compartió recientemente un emotivo relato sobre una etapa difícil en su vida. En una entrevista confesó que estuvo en la quiebra y que fue su amigo, el también influencer La Liendra, quien “lo ayudó a salir adelante sin esperar nada a cambio”.

Durante una transmisión, Gamboa contó que, luego de vivir una buena racha económica gracias a su trabajo en redes sociales, la falta de conocimiento sobre cómo manejar sus ingresos terminó llevándolo a la quiebra.

Explicó qué pasar de no tener recursos a recibir grandes sumas de dinero le generó un descontrol financiero y que, en menos de un año, pasó de disfrutar ganancias a enfrentar deudas.

¿Cómo fue que La Liendra ayudó a Daiky Gamboa?

En su testimonio, Daiky explicó que Mauricio Gómez, nombre real de La Liendra, fue quien decidió tenderle una mano en su momento más complicado. Según contó, el creador de contenido dejó de aceptar algunos contratos para que Gamboa pudiera recibirlos y comenzar a estabilizarse financieramente.

“Mauricio dejó de facturar cosas él para que las facturara yo. Eso no lo hace cualquiera. Lo hizo porque es una buena persona”, aseguró.

Daiky Gamboa atravesó difícil situación / (Foto de AFP)

Los internautas destacaron la sinceridad del relato y el gesto desinteresado de La Liendra, resaltando que, más allá de las polémicas del pasado, ambos han demostrado mantener una amistad genuina.

¿Qué ha pasado entre Daiky Gamboa y La Liendra en los últimos años?

Su relación ha estado marcada por momentos virales y controversias que, a pesar de generar tensiones, no han destruido su vínculo. Entre los más recordados están la broma del carro de lujo que Dani Duke y La Liendra le hicieron en 2022, así como el incidente del Porsche chocado, que también generó titulares.

Daiky Gamboa y La Liendra continúan con su amistad / (Fotos del Canal RCN y AFP)

Aun así, Daiky ha dejado claro que, a pesar de los conflictos que se hicieron públicos, su amistad con La Liendra continúa. Ha señalado que, tras esas experiencias, han aprendido a valorar más la lealtad que los desaciertos.

Con este nuevo testimonio, el creador de contenido muestra una faceta más humana y reflexiva sobre la fama, el dinero y la verdadera amistad en el mundo digital.

