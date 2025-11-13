Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocido influencer reveló entre lágrimas las enfermedades que padece tras años de obesidad

Camilo Triana reveló a sus seguidores las secuelas que le dejó la obesidad tras años de malos hábitos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Camilo Triana reveló los problemas de salud que tiene debido a su obesidad
Camilo Triana cuenta secuelas de su obesidad. (Fotos: Freepik)

El creador de contenido colombiano Camilo Triana sorprendió a sus seguidores con un emotivo video en TikTok donde compartió las complicaciones de salud que enfrenta tras años de obesidad y malos hábitos.

Artículos relacionados

¿Qué complicaciones de salud enfrenta Camilo Triana?

En el video, Triana, visiblemente afectado y entre lágrimas, relató cómo su peso pasado, que superaba los 120 kilos, dejó secuelas que van más allá de la apariencia física.

El influencer explicó que, aunque ha logrado bajar de peso de todo y adoptar hábitos más saludables, su cuerpo aún sufre las consecuencias de esos años.

Artículos relacionados

“Los últimos años he bajado bastante de peso, pero por culpa de mi obesidad ahora mi cuerpo no la está pasando bien. Nunca me hice un chequeo completo de mi metabolismo, hígado y demás órganos”, señaló.

Camilo Triana reveló los problemas de salud que tiene debido a su obesidad
Camilo Triana cuenta secuelas de su obesidad. (Foto: Freepik)

Camilo reveló que sus recientes exámenes médicos mostraron que padece hígado graso, problemas en el páncreas e inflamación severa en el colon.

Estos padecimientos le han provocado fuertes dolores y preocupación constante por su estado de salud.

En sus palabras, la experiencia de enfrentar un dolor intenso en el costado izquierdo lo llevó a realizar ecografías que confirmaron las afectaciones en su colon.

A pesar de la gravedad de los diagnósticos, Triana contó que está en tratamiento y sigue un plan médico y nutricional.

“Soy muy afortunado de poder acceder a una EPS, nutricionista y dieta adecuada. Sé que no todos tienen esa posibilidad”, comentó.

Además, reflexionó sobre la importancia de cuidar la salud interna y no solo la apariencia física.

Camilo Triana reveló los problemas de salud que tiene debido a su obesidad
Camilo Triana cuenta secuelas de su obesidad. (Foto: Freepik)

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Camilo Triana tras revelar su estado de salud?

“Me siento muy paila amigas, me duele mucho”, fue el mensaje con el que acompañó el video en el que Camilo Triana conmovió a sus seguidores.

Artículos relacionados

El video que ya acumula miles de ‘me gustas’ y cientos de comentarios los usuarios le expresaron todo su apoyo tras su reciente declaración.

Muchos usuarios de internet le escribieron ‘Ánimo, mi rey, vamos a salir de esta’, mientras otros le recomendaron recetas y alimentos para bajar las dolencias de la enfermedad: “consumir probióticos: ‘Te van a ayudar muchísimo’”.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sara Corrales confirma que está embarazada Talento nacional

¡Sara Corrales está embarazada! La actriz compartió el video en el que anuncia que será mamá

Sara Corrales confirmó su embarazo con un video en Instagram donde mostró la felicidad que vive junto a su esposo Damián Pasquini.

Internautas aseguran que Melissa Gate estaría pagando su propio karma Melissa Gate

¿Melissa Gate víctima del karma? Internautas lo aseguran por esta razón

Internautas viralizan una frase de Karina García que encendió las redes tras los días difíciles de Melissa Gate en La casa de Alofoke.

La relación entre Melissa Gate y el ex de Manelyk González Melissa Gate

Melissa Gate sorprende por su cercanía con el exnovio de Manelyk González

Seguidores de Melissa Gate han notado la gran cercanía que tiene la colombiana con exnovio de Manelyk González en La casa de Alofoke.

Lo más superlike

Pirlo arremete de nuevo contra Blessd Blessd

Famoso cantante urbano acusa a Blessd de quedarse con sus canciones: Esto dijo el artista caleño

Pirlo acusó a Blessd de quedarse con sus regalías y reveló las advertencias de los fans del reguetonero.

Estos son los guapos hombres de La Sustituta Producciones RCN

Estos son los guapos hombres de La Sustituta que pondrán el suspenso y la intriga al límite

Google anunció la mayor inversión en IA hasta la fecha Tecnología

Google anuncia millonaria inversión en inteligencia artificial, ¿de qué trata?

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY L.A. Live. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar confiesa que Christian Nodal se molesta si se quita su anillo de boda

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!