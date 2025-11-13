Reconocido influencer reveló entre lágrimas las enfermedades que padece tras años de obesidad

El creador de contenido colombiano Camilo Triana sorprendió a sus seguidores con un emotivo video en TikTok donde compartió las complicaciones de salud que enfrenta tras años de obesidad y malos hábitos.

¿Qué complicaciones de salud enfrenta Camilo Triana?

En el video, Triana, visiblemente afectado y entre lágrimas, relató cómo su peso pasado, que superaba los 120 kilos, dejó secuelas que van más allá de la apariencia física.

El influencer explicó que, aunque ha logrado bajar de peso de todo y adoptar hábitos más saludables, su cuerpo aún sufre las consecuencias de esos años.

“Los últimos años he bajado bastante de peso, pero por culpa de mi obesidad ahora mi cuerpo no la está pasando bien. Nunca me hice un chequeo completo de mi metabolismo, hígado y demás órganos”, señaló.

Camilo Triana cuenta secuelas de su obesidad. (Foto: Freepik)

Camilo reveló que sus recientes exámenes médicos mostraron que padece hígado graso, problemas en el páncreas e inflamación severa en el colon.

Estos padecimientos le han provocado fuertes dolores y preocupación constante por su estado de salud.

En sus palabras, la experiencia de enfrentar un dolor intenso en el costado izquierdo lo llevó a realizar ecografías que confirmaron las afectaciones en su colon.

A pesar de la gravedad de los diagnósticos, Triana contó que está en tratamiento y sigue un plan médico y nutricional.

“Soy muy afortunado de poder acceder a una EPS, nutricionista y dieta adecuada. Sé que no todos tienen esa posibilidad”, comentó.

Además, reflexionó sobre la importancia de cuidar la salud interna y no solo la apariencia física.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Camilo Triana tras revelar su estado de salud?

“Me siento muy paila amigas, me duele mucho”, fue el mensaje con el que acompañó el video en el que Camilo Triana conmovió a sus seguidores.

El video que ya acumula miles de ‘me gustas’ y cientos de comentarios los usuarios le expresaron todo su apoyo tras su reciente declaración.

Muchos usuarios de internet le escribieron ‘Ánimo, mi rey, vamos a salir de esta’, mientras otros le recomendaron recetas y alimentos para bajar las dolencias de la enfermedad: “consumir probióticos: ‘Te van a ayudar muchísimo’”.