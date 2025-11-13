Yina Calderón promete ser mejor persona y no pasarse con sus compañeros

Desde que inició La mansión de Luinny, el pasado miércoles 29 de octubre, Yina Calderón ha dado mucho de qué hablar, pues la colombiana ha protagonizado fuertes desencuentros con varios de sus compañeros en República Dominicana.

En el reality de convivencia, también está Karina García, quien, de hecho, junto a Yina han sido las participantes que han destacado en el programa, pues sus ocurrencias, conflictos y rivalidades, han hecho que sus nombres resalten en la competencia.

¿Qué ha pasado recientemente con Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Yina Calderón ha sido la más destacada en la competencia de La mansión de Luinny, pues la colombiana ha sido protagonista de conflictos y momentos intensos en el programa, ya que recientemente casi es expulsada por arremeter en contra de una de sus compañeras.

De hecho, a los pocos minutos que ingresaron a la mansión, la empresaria ya estaba discutiendo con una de sus compañeras y en las primeras 24 horas, también había tenido un encontronazo con Karina García.

Además de Karina, la Piry, a quién botó a la piscina, Calderón también ha estado al límite con La Bella Chanel, pues con ella es con quien más ha tenido desencuentros, ya que la dominicana no se la pasa ni un poquito.

¿Qué dijo Yina Calderón al prometer ser mejor persona?

En la noche del 12 de noviembre, los participantes de La mansión de Luinny se pasaron de copas y por eso, Yina Calderón protagonizó varios momentos decisivos en la competencia.

La colombiana también bebió de más y por eso, Luinny tomó la drástica decisión de suspender las bebidas que estaban generando mal ambiente en la mansión, además, porque Yina estaba teniendo comportamientos intensos cuando se pasaba de copas.

Precisamente, por estar bajo esos efetos, se ha despedido dos veces de sus compañeros, diciendo que abandonaría la competencia, pero solo lo dice porque no ha estado en los cinco sentidos y estando así, también abrazó a Karina García.

En horas de la mañana de este jueves 13 de noviembre, la empresaria de fajas le habló a una de las cámaras de La mansión de Luinny y confesó la decisión que tomó el dueño del programa, pero también reveló que sería “una mejor villana”, ya que estaba sintiendo que se estaba pasando con sus compañeros y eso no la estaba haciendo sentir bien.