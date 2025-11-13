La radical decisión de Luinny con todos los participantes ante recientes comportamientos de Yina Calderón

Yina Calderón continúa siendo protagonista de la polémica en el reality de República Dominicana La mansión de Luinny. En esta ocasión, la influenciadora colombiana se pasó de tragos y renunció de manera inesperada, entre otros hechos. A raíz de esto, el anfitrión del programa habría tomado una radical sanción contra todos los participantes.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

¿Qué pasó con Yina Calderón en La mansión de Luinny?

En la noche del pasado miércoles 12 de noviembre, Yina Calderón habría comenzado a consumir bebidas alcohólicas sin moderación, hasta quedar en evidente estado de embriaguez. En medio de esta situación, la influenciadora colombiana decidió abandonar La mansión de Luinny y le dedicó emotivas palabras a Karina García, con quien había roto su amistad por conseguir más números en redes sociales.

Yina Calderón rompió las reglas en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

Sin embargo, Luinny fue enfático al mencionar que no permitiría que Yina Calderón abandonara el reality en ese estado, por lo que esperaría a que estuviera en pleno uso de sus facultades para definir con sobriedad si realmente quería continuar o no.

Una vez Calderón manifestó su deseo de seguir en el programa, el anfitrión tomó una decisión radical para evitar que este tipo de situaciones se repitieran.

¿Cuál fue la radical decisión que Luinny tomó tras comportamiento de Yina Calderón n su mansión?

De esta manera, al tener a todos los participantes en perfecto estado y al ver el enojo de unos tantos por el rompimiento de reglas por parte de Calderón en repetidas ocasiones, sin recibir una sanción al respecto, Luinny decidió tomar cartas en el asunto y, al parecer, tomar una medida que perjudicó a todos, gracias a Yina Calderón.

Yina Calderón se retira de 'La mansión de Luinny': esto fue lo que pasó con la empresaria | Foto del Canal RCN.

Y es que, según palabras de Yina Calderón, Luinny decidió retirar todas las bebidas alcohólicas de su mansión con el fin de que la convivencia en el lugar fuera más consciente entre los participantes.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón enfrentó a Chanel tras descubrir supuesta brujería en su contra