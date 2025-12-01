Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón enfrentó a Chanel tras descubrir supuesta brujería en su contra

Yina Calderón no se quedó callada y encaró a Chanel en La mansión de Luinny por presuntos actos de brujería.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué hizo Yina Calderón al descubrir la supuesta brujería que Chanel habría hecho en su contra?
Yina Calderón encaró a Chanel luego de descubrir una supuesta brujería en su contra. (Foto Canal RCN | Foto referencia Freepik).

La mansión de Luinny se ha convertido en escenario de polémicas entre diversos participantes, siendo Yina Calderón una de las mayores protagonistas de estos momentos. En medio de una conciliación por un reciente altercado con Chanel, la influencer colombiana aprovechó para encararla tras descubrir supuesta brujería en su contra.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón enfrentó a Chanel por supuesta brujería en su contra?

Vale la pena recordar que días atrás Chanel se volvió tendencia en redes sociales luego de hablarle a las cámaras de La mansión de Luinny para dar una extraña orden a una persona externa al reality.

Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality
Chanel lanza contundente advertencia a Yina Calderón tras nuevo altercado en La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

“Llama a Rafael, tírale a Rafael y dile que prenda, que él va a entender todo. Dale a Rafael el último con el que trabajaste. Rafael, con el que tú trabajaste los últimos días aquí en Dominicana… dile que prenda, mamá, que ya es tiempo”, expresó la mujer en aquel momento.

Artículos relacionados

Tras estas curiosas palabras, Yina Calderón presentó un malestar de salud que tuvo que ser atendido por el personal médico debido a un episodio de gastritis aguda. A raíz de esta coincidencia, en redes sociales comenzaron a acusar a Chanel de practicar supuesta brujería.

¿Qué hizo Yina Calderón al enterarse de la supuesta brujería de Chanel?

Ahora bien, luego del altercado que Yina Calderón tuvo con Chanel en la cocina de La mansión de Luinny, el anfitrión intervino y ambas pudieron dar su versión de los hechos. Sin embargo, lejos de conciliar, se lanzaron fuertes advertencias.

Mamá de Yina Calderón asegura que a su hija le hicieron brujería
Yina Calderón sufrió una gastritis aguda que sus seguidores relacionaron con una supuesta brujería hecha por Chanel. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, Yina Calderón aprovechó para enfrentar a Chanel por supuestos actos de brujería, alegando que Luinny le habría informado sobre supuestas maldiciones en su contra. Calderón dejó claro que no cree en esas prácticas y que siempre ha estado entregada a Dios y a la Virgen.

Artículos relacionados

“Hoy, en el confesionario, Luinny me dijo que me maldecías, que me ibas a dar no sé qué enfermedad. No creo en eso; creo en Dios, creo en la Virgen y no te copio”, dijo Calderón.

También advirtió que, si los enfrentamientos continuaban dentro del reality, iría hasta lo más extremo para defenderse: “No me voy a dejar intimidar; no copio de nadie y, si tengo que buscar un cuch1llo para defenderme, lo voy a hacer. No me caes bien”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló lo que ocurrió detrás de cámaras tras la salida de Raúl Ocampo

Valentina Taguado se sinceró respecto a lo que sintió durante el reto de eliminación en el que Raúl Ocampo abandonó la competencia.

Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality Yina Calderón

Chanel lanza acusaciones de 'favoritismo' hacia Yina Calderón en La Mansión de Luinny

La tensión en La Mansión de Luinny aumenta tras la reacción de Chanel, quien acusó a la producción de favorecer a Yina Calderón y desató polémica en redes.

Yina Calderón reacciona al llanto de Melissa Gate Yina Calderón

Así reaccionó Yina Calderón tras enterarse que Melissa Gate rompió en llanto en La Casa de Alofoke

Yina Calderón y Karina García tuvieron curiosa reacción al enterarse que Melissa Gate lloró en La Casa de Alofoke: "No se ponga a chillar".

Lo más superlike

Última publicación de Jhon Freddy Martínez Talento nacional

Sale a la luz último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en accidente

El reconocido actor falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el departamento de Santander.

Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto. Talento nacional

Beéle conmueve a sus seguidores con una canción dedicada a su padre fallecido

Valentina Taguado sorprende al confesar lo que piensa de Claudia Bahamón. Valentina Taguado

Valentina Taguado confiesa lo que siente por Claudia Bahamón en el programa ¿Qué hay pa' dañar?

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!

¿Por qué critican a Ángela Aguilar por imitar a Freddie Mercury en pleno show? Ángela Aguilar

Critican a Ángela Aguilar por imitar icónica frase de Freddie Mercury en su show en vivo