Yina Calderón enfrentó a Chanel tras descubrir supuesta brujería en su contra

La mansión de Luinny se ha convertido en escenario de polémicas entre diversos participantes, siendo Yina Calderón una de las mayores protagonistas de estos momentos. En medio de una conciliación por un reciente altercado con Chanel, la influencer colombiana aprovechó para encararla tras descubrir supuesta brujería en su contra.

¿Por qué Yina Calderón enfrentó a Chanel por supuesta brujería en su contra?

Vale la pena recordar que días atrás Chanel se volvió tendencia en redes sociales luego de hablarle a las cámaras de La mansión de Luinny para dar una extraña orden a una persona externa al reality.

Chanel lanza contundente advertencia a Yina Calderón tras nuevo altercado en La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

“Llama a Rafael, tírale a Rafael y dile que prenda, que él va a entender todo. Dale a Rafael el último con el que trabajaste. Rafael, con el que tú trabajaste los últimos días aquí en Dominicana… dile que prenda, mamá, que ya es tiempo”, expresó la mujer en aquel momento.

Tras estas curiosas palabras, Yina Calderón presentó un malestar de salud que tuvo que ser atendido por el personal médico debido a un episodio de gastritis aguda. A raíz de esta coincidencia, en redes sociales comenzaron a acusar a Chanel de practicar supuesta brujería.

¿Qué hizo Yina Calderón al enterarse de la supuesta brujería de Chanel?

Ahora bien, luego del altercado que Yina Calderón tuvo con Chanel en la cocina de La mansión de Luinny, el anfitrión intervino y ambas pudieron dar su versión de los hechos. Sin embargo, lejos de conciliar, se lanzaron fuertes advertencias.

Yina Calderón sufrió una gastritis aguda que sus seguidores relacionaron con una supuesta brujería hecha por Chanel. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, Yina Calderón aprovechó para enfrentar a Chanel por supuestos actos de brujería, alegando que Luinny le habría informado sobre supuestas maldiciones en su contra. Calderón dejó claro que no cree en esas prácticas y que siempre ha estado entregada a Dios y a la Virgen.

“Hoy, en el confesionario, Luinny me dijo que me maldecías, que me ibas a dar no sé qué enfermedad. No creo en eso; creo en Dios, creo en la Virgen y no te copio”, dijo Calderón.

También advirtió que, si los enfrentamientos continuaban dentro del reality, iría hasta lo más extremo para defenderse: “No me voy a dejar intimidar; no copio de nadie y, si tengo que buscar un cuch1llo para defenderme, lo voy a hacer. No me caes bien”.