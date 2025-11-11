Yina Calderón perdió la paciencia y destrozó la cocina de La mansión de Luinny

Yina Calderón perdió la paciencia en medio de una nueva provocación por parte de Chanel, con quien participa en el reality de República Dominicana La mansión de Luinny. La polémica influenciadora reaccionó de forma agr3siva y terminó destrozando la cocina del lugar.

¿Por qué Yina Calderón destrozó la cocina de La mansión de Luinny?

En redes sociales se viralizó un corto video en el que quedó registrado un nuevo enfrentamiento entre Yina Calderón y Chanel, otra participante de La mansión de Luinny, luego de que esta intentara lanzarle un plato mientras ambas se encontraban en la cocina del lugar.

Yina Calderón protagonizó un nuevo escándalo y destrozó la cocina de La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

Al notar las intenciones de Chanel, Yina Calderón reaccionó de manera viol3nt4 y tomó varios platos que lanzó al suelo, cerca de los pies de Chanel, mientras otros participantes y miembros de seguridad del reality intentaban contenerla y evitar una tragedia.

Calderón aseguró que se encontraba tranquila en la cocina cuando recibió el 4t4qu3 de Chanel, lo que desató su polémica reacción.

“Yo estaba quieta y de nuevo me atacaron”, mencionó.

Al ver el comportamiento de Yina Calderón dentro del reality dominicano, internautas reaccionaron con opiniones divididas, algunos justificando la reacción de la polémica mujer, y otros cuestionando este tipo de actos que podrían perjudicar físicamente a otras personas.

¿Yina Calderón podría ser expulsada de La mansión de Luinny?

Vale la pena recordar que días atrás Yina Calderón estuvo a punto de ser expulsada del reality luego de lanzar a la piscina a La Piry, otra participante con la que ha tenido varios enfrentamientos. En esa ocasión, Yina no solo la empujó al agua, sino que también se lanzó sobre ella y le propinó varios g0lp3s.

En medio de un nuevo conflicto, Yina Calderón dañó la cocina de La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

Ante este comportamiento, Luinny decidió no tomar una medida tan radical como la expulsión, sino sancionar a ambas participantes quitándoles la mitad de sus puntos, lo que afectó su posición en la tabla justo a pocos días de las nominaciones y del anuncio de un nuevo eliminado.

Ahora, con esta nueva acción en la que la cocina de La mansión de Luinny sufrió varios daños por parte de ambas participantes se espera qué decisión tomará el anfitrión del reality.