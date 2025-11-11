Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón perdió la paciencia y destrozó la cocina de La mansión de Luinny

Yina Calderón volvió a protagonizar un polémico momento dentro de La mansión de Luinny tras provocación de Chanel.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué hizo Yina Calderón para desatar el caos en la cocina de La mansión de Luinny?
Yina Calderón perdió el control y dejó destrozada la cocina de La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón perdió la paciencia en medio de una nueva provocación por parte de Chanel, con quien participa en el reality de República Dominicana La mansión de Luinny. La polémica influenciadora reaccionó de forma agr3siva y terminó destrozando la cocina del lugar.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón destrozó la cocina de La mansión de Luinny?

En redes sociales se viralizó un corto video en el que quedó registrado un nuevo enfrentamiento entre Yina Calderón y Chanel, otra participante de La mansión de Luinny, luego de que esta intentara lanzarle un plato mientras ambas se encontraban en la cocina del lugar.

Yina Calderón perdió la calma y terminó destrozando la cocina de La mansión de Luinny
Yina Calderón protagonizó un nuevo escándalo y destrozó la cocina de La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

Al notar las intenciones de Chanel, Yina Calderón reaccionó de manera viol3nt4 y tomó varios platos que lanzó al suelo, cerca de los pies de Chanel, mientras otros participantes y miembros de seguridad del reality intentaban contenerla y evitar una tragedia.

Artículos relacionados

Calderón aseguró que se encontraba tranquila en la cocina cuando recibió el 4t4qu3 de Chanel, lo que desató su polémica reacción.

“Yo estaba quieta y de nuevo me atacaron”, mencionó.

Al ver el comportamiento de Yina Calderón dentro del reality dominicano, internautas reaccionaron con opiniones divididas, algunos justificando la reacción de la polémica mujer, y otros cuestionando este tipo de actos que podrían perjudicar físicamente a otras personas.

¿Yina Calderón podría ser expulsada de La mansión de Luinny?

Vale la pena recordar que días atrás Yina Calderón estuvo a punto de ser expulsada del reality luego de lanzar a la piscina a La Piry, otra participante con la que ha tenido varios enfrentamientos. En esa ocasión, Yina no solo la empujó al agua, sino que también se lanzó sobre ella y le propinó varios g0lp3s.

La reacción de Yina Calderón que dejó destruida la cocina de La mansión de Luinny
En medio de un nuevo conflicto, Yina Calderón dañó la cocina de La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

Ante este comportamiento, Luinny decidió no tomar una medida tan radical como la expulsión, sino sancionar a ambas participantes quitándoles la mitad de sus puntos, lo que afectó su posición en la tabla justo a pocos días de las nominaciones y del anuncio de un nuevo eliminado.

Artículos relacionados

Ahora, con esta nueva acción en la que la cocina de La mansión de Luinny sufrió varios daños por parte de ambas participantes se espera qué decisión tomará el anfitrión del reality.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cristiano Ronaldo reveló su fecha de retiro Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dejó fríos a sus fans con inesperado anuncio, ¿se retira de las canchas?

Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre su futuro en plena entrevista y sus declaraciones entristecen a sus fanáticos: "Será el momento".

Karina García estaría empezando a sentir cosas por compañero en reality internacional Karina García

Karina García dejó atrás a Altafulla y se le declaró a compañero en La mansión de Luinny: así fue

Karina García está decidida a darse una nueva oportunidad en el amor en La mansión de Luinny tras su ruptura con Altafulla.

Expareja de Lina Tejeiro se sinceró sobre su orientación Lina Tejeiro

Famoso cantante, exnovio de Lina Tejeiro, rompió el silencio y aclaró su orientación

Reconocida expareja de Lina Tejeiro fue indagado sobre su orientación y su respuesta sorprendió a muchos: "No nos queda claro".

Lo más superlike

Claudia Bahamón despidió entre lágrimas a Raúl Ocampo tras su eliminación de MasterChef: “Gracias” Claudia Bahamón

Claudia Bahamón despidió entre lágrimas a Raúl Ocampo tras su eliminación de MasterChef: “Gracias”

Entre lágrimas, Claudia Bahamón no dudó en expresar su emotiva reacción tras la eliminación de Raúl Ocampo de MasterChef.

Falleció joven futbolista de 16 años Talento nacional

Fallecieron ahogados joven futbolista colombiano y su padre durante un paseo familiar

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció Talento internacional

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes