Esta sería la fecha en que Karol G y Feid habrían tomado distancia, ¿confirmaría la ruptura?

Karol G y Feid han sido protagonistas de los titulares de las noticias de entretenimiento en los últimos dos meses, pues finalizando septiembre empezaron a surgir los rumores sobre su supuesta separación.

De acuerdo con los seguidores de los artistas, llevan tiempo que no han salido juntos públicamente y tampoco han vuelto a compartir momentos de los dos a través de redes sociales, de hecho, ni se volvieron a dar like o comentar en sus publicaciones.

¿Karol G habría puesto fin a los rumores de su separación con Feid?

Cuando los rumores empezaron a tomar más fuerza, Karol G habló a través de su podcast de la Radio Streaming Sirius XM sobre su canción ‘Verano rosa’ junto a Feid, tema que está en su álbum ‘Tropicoqueta’ y con sus palabras, habría mencionado detalles sobre su relación con el cantante.

Carolina expresó con mucho amor lo que significa la canción para ella, revelando que:

“Verano rosa es mi forma de expresar ese verano perfecto, verano sin fin que uno puede tener con una persona que te hace sentir que siempre es verano, no importa qué. La persona con la que yo hago canto esta canción, me hace sentir eso”.

Estas palabras fueron dichas por la paisa el pasado 3 de octubre y en el momento de expresarlo, también reveló que el tema ocupa el número 13 de su álbum Tropicoqueta, digito que para ella significa algo y es su favorito.

Con lo que dijo, Karol G le habría regalado algo de tranquilidad a sus seguidores, quienes tomaron esto como una pista que confirmaría que los cantantes siguen juntos.

Las pistas que delatan el distanciamiento entre Karol G y Feid. (AFP / Mike Coppola)

¿Qué ha dicho Feid sobre los rumores de su separación con Karol G?

Al igual que Carolina, Feid no ha dicho nada públicamente, pero sí ha querido dejar posibles pistas, pues a través de una publicación que hizo en las últimas semanas, reveló una foto con el número 13, mismo del que Karol G ha hablado.

¿Desde cuándo estarían separados Karol G y Feid?

Los rumores sobre su posible ruptura no se han confirmado por parte de ninguno de los dos artistas, sin embargo, hay un detalle muy notorio en sus redes sociales y es que los dos dejaron de darse like en sus publicaciones desde agosto.

Karol G y Feid habrían tomado distancia desde agosto. (AFP / Mike Coppola)

En el caso de Karol, la última vez que le dejó un me gusta al Ferxxo fue en su publicación del 19 de agosto, desde ese tiempo de para acá; hasta hoy 11 de noviembre, no ha habido rastros de alguna interacción en el perfil el cantante.

Por su parte, Salomón interactuó con la cuenta de Carolina por última vez el 6 de agosto y lo mismo, desde entonces no ha dejado ni un comentario en publicaciones de la artista.

Aunque esto no confirme nada y siga siendo solo rumores, es mucha coincidencia que los dos artistas hayan dejado en evidencia su lejanía tan notoria para las mismas fechas.