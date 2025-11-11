Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

El influenciador Yeferson Cossio reveló a sus fanáticos que le dio varicocele como en tres ocasiones.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeferson Cossio con varicocele
Yeferson Cossio le dio tres veces varicocele/Canal RCN

El influenciador Yeferson Cossio ha revelado en repetidas ocasiones a sus millones de fanáticos que no puede tener hijos, a menos de que someta a un tratamiento, debido a que tuvo varicocele.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre haber tenido varicocele?

El creadora de contenido ha señalado a sus seguidores que le ha dado varicocele como en tres ocasiones y por eso su sueño de convertirse en padre no ha podido darse.
Según contó en una de sus transmisiones en vivo se lo descubrieron en su juventud y por ello logró salvarse de prestar servicio militar.

Yeferson Cossio sobre varicocele

¿Qué es varicocele?

De acuerdo con la organización Mayo Clinic sin fines de lucro dedicada a la atención médica, la educación y la investigación indica que la varicocele es la dilatación de las venas dentro de la piel flácida que sostiene los testícul*s.

"Un varicocele se produce cuando la s*ngre se acumula en las venas en lugar de circular de manera eficaz hacia el exterior del escroto (...) puede causar el desarrollo deficiente de un testícul*, baja producción de esperma u otros problemas que pueden provocar infertilidad", se explica.

Por lo general suele aparecer en la pubertad, pero puede ir apareciendo con el tiempo, además que no suelen haber síntomas graves, pues solo a veces causa dolor o molestia.

Esta enfermedad a veces avanza y puede salir un tumor, por lo que, es importante siempre hacerse chequeos médicos y en caso de sufrir esta afección seguir todas las recomendaciones médicas guiadas por un profesional.

Yeferson Cossio no tendrá hijos

Según expertos algunas de las cosas que debe hacer es usar ropa interi*r que sostenga muy bien esta área, no hacer granes esfuerzos, no estar mucho tiempo de pie y estar en constante revisión.

Por ahora, Yeferson Cossio señaló que si llega a convertirse en padre en algún momento lo haría a través de la adopción, el cual es un plan que tiene en su vida.

En este momento no ha planeado ser padre debido a que su novia Carolina Gómez no quiere ser madre todavía, pues según ha destacado quiere realizar otras cosas antes de dar ese paso en su vida como estudiar, viajar, entre otros planes.

