¿Cómo se llama la hija de Paola Jara y Jessi Uribe y qué significa su nombre?

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe tienen derretidos a sus millones de fanáticos con su nueva faceta como padres, pues están en la dulce espera de su primogénita.

¿Cómo se llama la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Los artistas Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron que este 6 de noviembre sacarán a la luz su canción "Emilia", cuyo nombre le pondrán a su pequeña, quien está pronta a llegar al mundo.

Recordemos que, los famosos anunciaron su embarazo el pasado mes de junio y poco después dieron a conocer que serían padres de una niña.

¿Qué significa el nombre de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

El significado de la bebé ha generado bastante intriga entre los fanáticos de los cantantes, que se han cuestionado por qué decidieron ponerle este nombre.

Emilia tiene origen latino y proviene del antiguo apellido romano Aemilius, que significa “la que se esfuerza”, “la trabajadora”, “la amable”, "la que se esfuerza" o “la que busca la excelencia”, según explica la plataforma web que ayuda a los futuros padres a encontrar nombres de bebés Charlies Names.

Según expertos, dicho nombre tiene una gran asociación a nobleza, elegancia, perseverancia, fuerza, dedicación, bondad y semejantes.

Las personas que poseen este nombre suelen ser sensibles, entregadas, constantes y sobre todo tienen mucho amor para dar.

Por ahora, los cantantes están ansiosos por la pronta llegada de Emilia, con quien Paola Jara reveló que se sueña subiendo a los escenarios de la mano y esta pueda gustarle la música y tenga talento para ello y pueda cautivar a sus fanáticos con su talento.

Por su parte, Jessi Uribe también ha destacado que le gustaría que se dedicara a la música como ellos, pues sus otros cuatro hijos de su anterior matrimonio, no han mostrado mucha inclinación por dicho arte.

¿Emilia podría ser cantante?

De acuerdo con la inteligencia artificial de Chat GPT, podría dedicarse a la música, pues los rasgos de esa personalidad ayudarían a ello.