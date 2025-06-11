Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia Cossio vivió un momento de susto tras la inesperada reacción de una llama

Durante una salida familiar al campo, Cintia Cossio pasó de risas y ordeño a un momento de susto cuando una llama la empujó en plena grabación.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Cintia pasó de ordeñar vacas a casi salir volando por culpa de… ¡una llama!
Cintia pasó de ordeñar vacas a casi salir volando por culpa de… ¡una llama! Foto Canal RCN

Cintia Cossio compartió con sus seguidores, algunas historias sobre su salida familiar al campo en donde disfrutó junto a su mamá y terminó acaparando la atención en redes sociales al interactuar con una llama y generando todo tipo de reacciones.

¿Qué fue lo que compartió Cintia Cossio en sus redes sociales?

Cintia mostró los primeros momentos de su visita al campo con alegría y en sus historias se le vio ayudando en actividades tradicionales como ordeñar una vaca, mientras hacía comentarios jocosos sobre su propio proceso de lactancia y la experiencia rural.

 

Sus seguidores no tardaron en reaccionar, destacando su sentido del humor y su capacidad para convertir cualquier situación en contenido entretenido en un ambiente relajado lejos del ruido habitual y las cámaras.

¿Qué pasó con la llama y por qué causó tensión entre los seguidores de Cintia Cossio?

El momento inesperado llegó cuando Cintia decidió acercarse a una llama para grabar contenido y mostrar de cerca al animal, pero lo que empezó como una interacción tranquila se convirtió en una escena de susto cuando la llama empujó a Cintia contra la camioneta que se veía en el fondo del video.

Cintia Cossio compartió su paseo al campo junto a su mamá y familiares.
Cintia Cossio compartió su paseo al campo junto a su mamá y familiares. (Foto: Canal RCN)

Ella intentó alejarse del animal mientras su mamá seguía grabando la escena y aunque no hubo lesiones ni pasó a mayores, la situación generó un momento tenso que después se transformó en una anécdota chistosa.

La creadora de contenido confesó que sintió miedo real por el tamaño y la fuerza del animal, admitiendo que nunca había vivido algo similar.

¿Las llamas son peligrosas para los humanos?

Tras el incidente, muchos seguidores comenzaron a preguntar sobre el comportamiento de las llamas y si representan un riesgo para las personas, y aunque estos animales pueden escupir o reaccionar defensivamente si se sienten invadidos, no se consideran peligrosos para los humanos.

Cintia pasó de ordeñar vacas a casi salir volando por culpa de… ¡una llama!
Cintia pasó de ordeñar vacas a casi salir volando por culpa de una llama. Foto Canal RCN

Cintia aprovechó el momento para relatar la experiencia con humor, recordando que, aunque fue un susto pasajero, también fue una oportunidad para conectar con la naturaleza… y con una llama que claramente no quería cámaras tan cerca.

