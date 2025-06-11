Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz estremecedora confesión que sacude el caso de la muerte de Valeria Márquez

Seis meses después de lo sucedido con la influenciadora mexicana un testigo reveló una nueva versión de lo sucedido que impacta.

Nueva confesión en el caso de Valeria Márquez
Medios mexicanos revelaron nueva hipótesis con Valeria Márquez. (Fotos Freepik)

El caso de la influenciadora mexicana Valeria Márquez ha vuelto a apoderarse de las tendencias en las últimas horas tras una nueva revelación en su caso.

¿Cuál fue la nueva información que se reveló del caso de Valeria Márquez?

La influenciadora murió el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco, México.

Tras más de seis meses de su trágico fallecimiento ha salido a la luz un nuevo testimonio que le daría un giro de 180 grados a la investigación.

El medio mexicano TV Azteca recolectó varios testimonios durante estos meses que han dado pistas de la posible causa por la que habrían mandado a quitarl* la vida a Valeria Márquez.

Según reveló este medio mexicano la presunta causa y unas de las hipótesis que ha tomado fuerza es que se trataría presuntamente de disputas económicas y el control de sus negocios.

¡Luto en la música! Hallan sin vida a reconocido cantante: esto se sabe de su caso
El caso de Valeria Márquez ha vuelto a ser tendencia tras testimonio. (Foto: Freepik)

¿Cuál fue el nuevo testimonio que salió a la luz del caso de Valeria Márquez?

El periodista Javier Ceriani entrevistó a una persona allegada a la influenciadora mexicana, quien pidió según él que se le reservara su identidad.

Este testigo aseguró que una tía de Valeria aseguró tras su muerte que Valeria nunca estaba sola en su salón de belleza y que curiosamente el día de su muerte lo estaba.

Al parecer, un tío de la influenciadora y la pareja de ella trabajaban con ella y siempre la estaban acompañando por lo que le parecía curioso que precisamente ese día no estuviese ninguno.

El tío y el novio trabajaban ahí y ellos siempre estaban ocupados, pero casualmente ese día no estaban.

¿Qué nuevos detalles se han revelado del caso de Valeria Márquez?

El estremecedor fallecimiento de Valeria Márquez sigue haciendo eco por tantos interrogantes detrás de su muerte y ahora por esta nueva confesión que ha salido a la luz.

Sin embargo, hasta el momento según informó el Fiscal General del Estado de Jalisco hace menos de un mes, la investigación no ha mostrado avances significativos debido a la falta de colaboración de algunos testigos y personas cercanas al caso.

