Alejandra Ávila demostró quiénes son "las suyas" en MasterChef y dejó a un lado a Valentina Taguado

Alejandra Ávila prácticamente ignoró a Valentina Taguado tras la eliminación de Patty Grisales en MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Alejandra Ávila, Valentina Taguado
Alejandra Ávila demostró quiénes son "las suyas" en MasterChef y dejó a un lado a Valentina Taguado | Foto del Canal RCN.

La actriz Patty Grisales fue eliminada de MasterChef Celebrity 2025 y su salida hizo que sus compañeros reaccionaran, una de ellas fue su colega Alejandra Ávila.

¿Por qué Alejandra Ávila dejó a un lado a Valentina Taguado en la eliminación de Patty Grisales en MasterChef?

Aunque Alejandra demostró la buena afinidad que tiene con Patty Grisales, también dejó claro cuáles son las participantes con las que ella mejor relación tiene. Esto porque compartió una fotografía al lado de varias y consignó que son "suyas".

Alejandra Ávila
Alejandra Ávila continúa participando en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Sí, efectivamente, Alejandra Ávila dio a conocer que si bien es cierto que se encuentra en el programa de cocina del Canal RCN, eso no significa que los lazos afectivos fuesen iguales con todos. En ese orden de ideas, sorprendió porque en pleno Top 7 prácticamente ignoró a la locutora Valentina Taguado y la actriz Michelle Rouillard.

En la foto que publicó, Alejandra se encuentra abrazada junto a Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Patty Grisales, recalcando que es su grupo favorito de la producción culinaria.

"¡Las mías!, admiración por cada una", consignó Alejandra Ávila.

Con la publicación, los seguidores e internautas se atrevieron a especular que Alejandra no simpatiza mucho con Taguado, teniendo en cuenta que han tenido mínimas diferencias en MasterChef Celebrity 2025.

¿Qué mensaje escribió Alejandra Ávila para Patty Grisales?

Por otro lado, Alejandra Ávila dedicó otras historias en Instagram para Patty Grisales por su eliminación de MasterChef Celebrity, 10 años, una de ellas es una foto de las dos en la que le agradeció a 'la reina de la sazón' por la amistad sincera que le brindó.

"Esta cocina se quedó sin la reina de la sazón. Gracias por todo, mi Patty, porque desde el primer día me llenaste de amor. ¡Gracias por apoyarme y darme fuerza! Te quiero mucho, que ser humano tan lindo", escribió.

Patty Grisales
Patty Grisales siendo eliminada en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

¿Cómo quedó el Top 7 de MasterChef Celebrity 2025?

Con la eliminación de Patty Grisales, quedó conformado el selecto Top 7 de MasterChef Celebrity 2025 de la siguiente manera:

  • Raúl Ocampo.
  • Violeta Bergonzi.
  • Valentina Taguado.
  • Alejandra Ávila.
  • Pichingo.
  • Michelle Rouillard.
  • Carolina Sabino.

Recuerda que puedes revivir todos los capítulos completos de MasterChef Celebrity descargando gratis la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.

