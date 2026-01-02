Luisa Fernanda W y Pipe Bueno bailaron muy “pegaditos” y causaron sensación

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebraron el fin de año juntos y de paso disiparon cualquier duda sobre algún tipo de crisis o distanciamiento. La pareja dejó una romántica escena en redes sociales.

¿Cómo fue el romántico y "pegadito" baile de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

En sus respectivas cuentas de Instagram, Pipe y Luisa W compartieron un video en el que bailan muy románticos, mientras que de fondo suena una canción de Silvestre Dangond.

Los famosos asistieron a un show del intérprete de ‘Las locuras mías’ y ‘Cásate conmigo’ y disfrutaron al máximo de la voz y la puesta en escena del intérprete nacido en el municipio de Urumita.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue lo “pegaditos” que bailaron. Luisa y Pipe acercaron sus cuerpos y se dejaron llevar por la música, dejando claro lo enamorados y felices que están.



Y es que el año que terminó fue de muchas novedades para los dos. Se fueron a vivir a México con sus hijos Máximo y Domenic y en el país azteca se enfrentaron a nuevos retos y oportunidades.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W esperan celebrar su matrimonio en este 2026.

El objetivo de Pipe al dejar Colombia era intercionalizarse aún más con su música y llegar a nuevos públicos, además, hacer colaboraciones con artistas de la música regional mexicana. Y Luisa W decidió seguirlo en sus planes, mientras también cosecha sus propios éxitos.

La youtuber y creadora de contenido se convirtió en la voz en español de la Capitana Hoggbottom para la película ‘Zootopia 2’. La mujer asistió a la premier de la cinta y así sumó un nuevo logro a su faceta laboral.

¿Por qué Luisa Fernanda W se hizo un cambio de look?

Antes de cerrar el año, Luisa Fernanda W decidió hacerse un cambio de look. La creadora de contenido mostró el resultado final en sus redes sociales.

En medio de sus razones para hacerlo, Luisa Fernanda manifestó que sintió algo dentro de ella misma que la impulsó a tomar la decisión. De hecho, persuadió a sus seguidores de tomar las decisiones que en su interior querían hacer sin importar la opinión de terceros, incluyendo a sus parejas sentimentales.

Muchas personas te podrán decir: no, hasta tu propio esposo te dirá: no te lo cortes, pero uno tiene que hacer lo que uno siente

El 2026 atisba nuevos retos, tanto para Luisa W como para su esposo, Pipe Bueno. Este año sí podría ser el definitivo para su historia de amor, pues aún no se han casado oficialmente.

Luisa Fernanda W se hizo un nuevo cambio de look a pocos días de cerrar el año 2025. (Foto: Canal RCN)

El cantante le pidió matrimonio a la youtuber en una mágica cena organizada en Dubái, pero la ceremonia no se ha realizado, por lo que hay gran expectativa entre sus seguidores y demás internautas.