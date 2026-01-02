Hija de Diomedes Díaz sorprende al mostrar cicatriz en su rostro tras delicado accidente

Lily Díaz, hija del icónico cantante vallenato Diomedes Díaz, generó gran preocupación entre sus seguidores al reaparecer en redes sociales con una notable cicatriz en su rostro. La creadora de contenido hizo un llamado a la calma al explicar lo que le había sucedido.

¿Qué accidente sufrió Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz?

Lily Díaz quiso iniciar el 2026 junto a sus cientos de seguidores, por lo que por medio de una dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de fanáticos, quiso charlar con ellos.

Sin embargo, un detalle en su rostro llamó la atención en redes sociales, pues la hija de Diomedes Díaz reapareció con una notable cicatriz en su rostro. Para no dar rodeos al asunto y hacer un llamado a la cala, Lily decidió responder de manera directa frente a esta situación.

Según comentó la cicatriz no hacía parte de un accidente reciente, sino que esta llevaba en su rostro desde que tenía apenas dos años, pues en medio de juegos y actividades infantiles sufrió un golpe que la dejó marcada de por vida.

“Este cuento lo he echado miles de veces, que qué me pasó aquí en la ceja. Cuando tenía dos años me creía Súper Man, me partí la ceja y me cogieron diez puntos y me quedó así”

¿Por qué fanáticos de Lily Díaz no se habían percatado de la cicatriz en su ceja?

Al parecer, la razón por la que algunos seguidores no se habrían dado cuenta de esta cicatriz se debe a que actualmente la pigmentación de sus cejas se estaba cayendo, dejando al descubierto esta marca en su rostro.

“Ya se me ha ido borrando la micropigmentación, pero esto nunca se me ha quitado, o sea, no se me va a quitar: es una cicatriz”

Con esto, Lily Díaz despejó las dudas de sus seguidores y explicó el verdadero origen de la marca en su ceja, la cual había pasado desapercibida durante años debido a la micropigmentación que había estado implementando en esta zona de su rostro.