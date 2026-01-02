El reencuentro entre Westcol y Aida Victoria Merlano en un stream sorprendió a miles de espectadores, pero lo que nadie esperaba era que la conversación tomara un giro tan profundo y humano.

Aida, con voz serena pero cargada de emoción, habló de uno de los capítulos más difíciles de su vida: su embarazo y todo lo que vivió a nivel emocional, espiritual y personal durante ese proceso.

La influenciadora decidió no guardar nada y, por primera vez frente a su expareja, relató cómo atravesó momentos tan oscuros que pensó en rendirse por completo.

¿Qué llevó a Aida Victoria Merlano a tocar fondo durante su embarazo?

Durante la conversación, Aida explicó que el embarazo no fue una etapa idealizada ni tranquila, por el contrario, estuvo atravesada por presiones emocionales muy fuertes, conflictos personales y una relación complicada con el padre de su hijo.

Confesó que hubo momentos en los que sintió que no podía más y que esos pensamientos la asustaron profundamente, sin embargo, también aclaró que reconocer esa fragilidad fue el primer paso para buscar ayuda.

¿Cómo logró Aída Merlano superar este episodio tan oscuro de su vida?

Aída fue enfática al señalar que su fe en Dios se convirtió en un pilar fundamental cuando todo parecía derrumbarse, según contó, fue esa conexión espiritual la que le dio fuerza para resistir y encontrar sentido en medio del caos emocional que estaba atravesando.

Aida Victoria habló del lado más difícil de su embarazo. / (Foto del Canal RCN y AFP)

Este acompañamiento fue clave para salir adelante y reenfocar su vida, especialmente pensando en la responsabilidad emocional de traer un hijo al mundo.

¿Qué reveló Aída Merlano sobre su separación y las dificultades económicas que enfrentó?

Otro de los momentos más impactantes del stream fue cuando Aida habló abiertamente de su separación de Juan David Tejada, sin entrar en detalles innecesarios, explicó que fue un proceso doloroso no solo a nivel emocional, sino también financiero.

Aida Victoria Merlano reveló que su embarazo estuvo marcado por una fuerte carga emocional y momentos de profunda tristeza. / (Foto del Canal RCN y AFP)

Esta revelación tomó por sorpresa a Westcol, quien reconoció que, desde afuera, la percepción podía ser distinta, Aida fue clara al expresar que no fue fácil vivir ese proceso mientras enfrentaba un embarazo y una carga emocional tan grande.

allá de las diferencias del pasado, lo que quedó fue un mensaje poderoso sobre la importancia de hablar, sanar y visibilizar realidades que muchas personas atraviesan en silencio.