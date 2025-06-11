La actriz Patricia Grisales se convirtió en la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity 2025 y se quedó sin la posibilidad de pasar al selecto Top 7 de esta temporada.

La eliminación de Patty provocó diversas posturas debido a que la actriz fue ovacionada por el plato que presentó ante los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch.

En efecto, una parte del público no estuvo de acuerdo con que Grisales fuese la eliminada, ya que justificaron que la que se debía haber ido era su colega Carolina Sabino, puesto que habría tenido más críticas.

¿Cómo reaccionó Carolina Sabino a la eliminación de Patty Grisales en MasterChef?

Carolina Sabino reaccionó a la eliminación de Patricia Grisales; de hecho, compartió un video con varios momentos que vivieron juntas en el programa de cocina.

Sin embargo, la atención se enfocó en un extenso mensaje que escribió, pues no solo se dirigió ante la eliminada de MasterChef, a la vez respondió a los críticos que la querían ver fuera de la competencia de cocina.

Patty Grisales y Carolina Sabino corrían riesgo de eliminación en MasterChef | Foto del Canal RCN.

"Solo nosotras sabemos, Patty Grisales. ¡Desde el primer día que llegamos, agradecí a la vida que este gran sueño se viviera contigo, cerquita y te lo dije! La vida y sus azares, que yo me quedo y tú te vas, cuando las dos estábamos prestas a darnos ese lugar", manifestó Sabino.

A renglón seguido, la actriz escribió que Patricia es inspiración, destacó la profesionalidad de su colega actriz, pero, en especial, remarcó la humanidad que tiene.

Inclusive, comentó que no solo es el juego, sino que se conocen desde hace muchos años y por eso el cariño que siente es inmenso.

¿Qué les respondió Carolina Sabino a los que la querían fuera de MasterChef Celebrity?

Carolina Sabino aprovechó para responderles a todos los detractores que no querían que siguiera en MasterChef Celebrity 2025.

Carolina Sabino el día de eliminación | Foto del Canal RCN.

"¡Sigo por mí, por todo lo que tú ya sabes, y por ti (Patricia Grisales)! ¡Vamos!... ¡Qué locura de viaje!, y contra todo pronóstico (hasta propio), seguimos", aseguró Carolina Sabino tras salvarse y no haber sido la eliminada de MasterChef Celebrity.

