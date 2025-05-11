La Segura habló sin filtros sobre su intervención y dejó en shock: "Tenía un hueco completo"

La influencer Natalia Segura, conocida como La Segura, se hizo diferentes intervenciones en su figura.

Tras las transformaciones médicas, sus seguidores comenzaron a interrogarla y la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que tenía un hueco en su físico.

Artículos relacionados Talento internacional Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue

Una de las cuestiones que le hicieron a La Segura fue sobre su col4, ya que ella ha sido de las mujeres de la farándula que ha sufrido por cuenta de los biopolímeros. Por ende, muchos querían saber si se mandó a poner prótesis o qué decisión tomó.

¿Qué reveló La Segura sobre la intervención y los problemas con biopolímeros?

Lo primero que aclaró la influenciadora caleña es que la intervención que le hicieron fue reconstructiva, pues ella viene de dos retiros de biopolímeros.

La Segura sufrió de biopolímeros | Foto del Canal RCN.

"Tenía unas cicatrices fuertísimas, tenía un hueco completo en mis n4lgas. Mi cirujano me dijo que tenía dos opciones", expresó La Segura.

En efecto, el médico le preguntó a La Segura si quería ser de talla grande, pero decidió que esa no era la mejor opción para lo que es ella hoy en día; justificó que se vería muy gruesa.

Artículos relacionados La toxi costeña Exmánager de La Toxi Costeña expuso audios de hijos de la cantante pidiéndole plata

En ese orden de ideas, la creadora de contenido contó que su petición ante quien le hizo los cambios físicos era que quería tener una col4 armoniosa.

"No quiero tener dos cocos que al d3snudo se ve deforme, con cicatrices", reveló.

La Segura se mandó a hacer cambios físicos, meses después de tener a su bebé | Foto del Canal RCN.

¿La Segura se puso prótesis traseras?

La Segura decidió no ponerse prótesis en esta parte de su físico y optó por su propia grasa, de modo que aseguró que no va a estar muy grande como algunos lo esperan.

"Cuando yo salí de la intervención, el doctor me dijo que hubo un punto en el que la piel ya no estiraba más... Cortó piel de abajo y arriba para poder que las cicatrices las volara", señaló.

Así las cosas, La Segura nuevamente remarcó que no va a tener una col4 grande con el objetivo de evitar críticas en redes sociales por ello.