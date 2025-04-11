Revelan los primeros nominados de 'La mansión de Luinny', ¿Karina y Yina en riesgo de eliminación?

Avanza el reality de La mansión de Luinny en República Dominicana, propuesta en la que se encuentran participando las colombianas Karina García y Yina Calderón.

A casi una semana de haberse estrenado la propuesta de convivencia, los conflictos y diferencias han hecho eco.

Además, el público es sumamente importante porque es el encargado de apoyar a sus participantes favoritos, a la vez que de dejarlos nominados.

¿Quiénes son los primeros nominados por el público en 'La mansión de Luinny'?

En lo más nuevo del reality, se revelaron los primeros cuatro nominados de La mansión de Luinny.

Luinny Corporan, quien es el productor de formato en vivo, fue el encargado de decir los nombres de los primeros nominados por superchats, quienes son:

El tiktoker dominicano Rubirosa.

La modelo e influencer mexicana Brenda Zambrano.

El DJ español Abraham García.

La modelo e influencer mexicana Jessica Stonnem.

Los anteriores participantes quedaron en riesgo porque son los que menos votos han recibido del público a través de la modalidad de superchats en YouTube.

¿Quién fue nominada por sus compañeros en 'La mansión de Luinny'?

Por otro lado, quedó nominada la influencer Cristal Pérez, quien aunque tiene significativos votos del público, Karina García, al tener mayor votación fija durante toda la semana, decidió ponerla en riesgo. También quedó nominada Andreina Bravo.

En redes se preguntan por el futuro de Gailen La Moyeta, pues en el estreno del reality se dijo que si no lograba acumular 9.000 puntos se iba y, por el momento, eso no ha ocurrido.

Respecto a las colombianas, Karina García es la más apoyada con más de 17.000 puntos, mientras que Yina Calderón ocupa el cuarto puesto con más de 5.000 puntos a su favor.

Yina Calderón y Karina García rompieron su amistad en La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

En esencia, La mansión de Luinny es un reality que se contempla que va a durar un mes (32 días aproximadamente), el ganador se llevará un jugoso premio en efectivo.

Finalmente, todavía falta por descubrir más dinámicas del formato de convivencia en el sentido de que no se sabe cuándo son eliminaciones y todavía falta por conocer más acerca de la propuesta 24/7.