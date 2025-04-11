Yina Calderón se sinceró en 'La mansión de Luinny': así fue el 'modus operandi' contra Karina García

La empresaria de fajas Yina Calderón sigue dando de que hablar en La mansión de Luinny, reality en vivo que se transmite desde República Dominicana.

Yina Calderón, quien su premisa es que la polémica es lo principal, ya ha tenido uno que otro conflicto. Sin embargo, también abrió su corazón junto a una de sus compañeras y fue cuando confesó que le hizo la vida imposible a Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025, del Canal RCN.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se despidió de sus compañeros tras anunciar su retiro de La mansión de Luinny

¿Cómo Yina Calderón aceptó el daño que le causó a Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Tanto Yina como Karina se encuentran en el mismo reality en República Dominicana, allí la empresaria dijo que sus problemas con la modelo quedaron en el pasado.

No obstante, sucedió que Calderón decidió contarle a una de sus compañeras de convivencia lo que realmente ocurrió con Karina y cómo llegó a pasar de ser su amiga a enemiga.

Yina Calderón prefirió la polémica en vez de su amistad con Karina García | Foto del Canal RCN.

"Me junté Melissa Gate y yo, a eso súmale La Toxi costeña... Cuando te digo en contra (de Karina) es que nos parábamos detrás, una cosa hijueput4 y por eso la gente me tiene en tan mala fama", reveló Yina Calderón.

Luego de esto, la emprendedora destacó que Karina García ya no es la misma de meses atrás, pues aseguró que "despertó" y en la actualidad es "mala".

¿Yina Calderón se arrepiente de perder la amistad de Karina García?

Le preguntaron a Calderón si se siente feliz de que García hoy en día se defienda y no se quede callada.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón es sancionada tras romper las reglas en La mansión de Luinny

"Todo a uno le pasa por algo... No me arrepiento porque todo lo que yo generé en ese reality (La casa de los famosos Colombia) es lo que nos tiene aquí y me va a llevar a otro reality en enero, al de mis sueños", comentó.

Yina Calderón aceptó que traicionó a Karina García | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro Navarro responde a quienes aseguran que ganó 400 millones en una transmisión en TikTok

Para terminar, la empresaria aceptó que le costó su amistad con Karina García; de hecho, hizo una comparación con un amor que tuvo en el pasado y tuvo que elegir entre la polémica o tener una relación de pareja totalmente estable y sin controversia, así que prefirió el escándalo público.