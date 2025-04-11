Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón se sinceró en 'La mansión de Luinny': así fue el 'modus operandi' contra Karina García

Yina Calderón es consciente de que no fue buena con Karina García, pese a que ambas decían ser amigas.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Karina García
Yina Calderón se sinceró en 'La mansión de Luinny': así le causó daño a Karina García | Foto del Canal RCN.

La empresaria de fajas Yina Calderón sigue dando de que hablar en La mansión de Luinny, reality en vivo que se transmite desde República Dominicana.

Yina Calderón, quien su premisa es que la polémica es lo principal, ya ha tenido uno que otro conflicto. Sin embargo, también abrió su corazón junto a una de sus compañeras y fue cuando confesó que le hizo la vida imposible a Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025, del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cómo Yina Calderón aceptó el daño que le causó a Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Tanto Yina como Karina se encuentran en el mismo reality en República Dominicana, allí la empresaria dijo que sus problemas con la modelo quedaron en el pasado.

No obstante, sucedió que Calderón decidió contarle a una de sus compañeras de convivencia lo que realmente ocurrió con Karina y cómo llegó a pasar de ser su amiga a enemiga.

Karina García, Yina Calderón
Yina Calderón prefirió la polémica en vez de su amistad con Karina García | Foto del Canal RCN.

"Me junté Melissa Gate y yo, a eso súmale La Toxi costeña... Cuando te digo en contra (de Karina) es que nos parábamos detrás, una cosa hijueput4 y por eso la gente me tiene en tan mala fama", reveló Yina Calderón.

Luego de esto, la emprendedora destacó que Karina García ya no es la misma de meses atrás, pues aseguró que "despertó" y en la actualidad es "mala".

¿Yina Calderón se arrepiente de perder la amistad de Karina García?

Le preguntaron a Calderón si se siente feliz de que García hoy en día se defienda y no se quede callada.

Artículos relacionados

"Todo a uno le pasa por algo... No me arrepiento porque todo lo que yo generé en ese reality (La casa de los famosos Colombia) es lo que nos tiene aquí y me va a llevar a otro reality en enero, al de mis sueños", comentó.

Karina García, Yina Calderón
Yina Calderón aceptó que traicionó a Karina García | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Para terminar, la empresaria aceptó que le costó su amistad con Karina García; de hecho, hizo una comparación con un amor que tuvo en el pasado y tuvo que elegir entre la polémica o tener una relación de pareja totalmente estable y sin controversia, así que prefirió el escándalo público.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Selena Gomez y Benny Blanco Selena Gómez

Selena Gómez reveló lo que sintió el día siguiente de su boda: "Pensé que me iba a morir"

A semanas de su boda, Selena Gómez reveló que, tras decir “sí, acepto”, un pensamiento aterrador invadió su mente, sorprendiendo a todos.

Vanessa Pulgarín Miss Universo

Vanessa Pulgarín recibió la banda oficial de Colombia en Miss Universo: usó imponente atuendo

Vanessa Pulgarín espera representar a Colombia de la mejor forma en Miss Universo 2025, le dieron su banda en Tailandia.

Jorge Rausch rompió el silencio acerca de tener una relación con una mujer más joven: esto dijo Jorge Rausch

Jorge Rausch rompió el silencio acerca de tener una relación con una mujer más joven: esto dijo

Jorge Rausch se pronunció acerca de lo que ha sentido al tener una relación con una mujer más joven que él.

Lo más superlike

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour Viral

Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

Millie Bobby Brown habría hecho graves denuncias contra el actor David Harbour antes del rodaje final de Stranger Things.

La emotiva despedida en vivo de Valentina Taguado, Johana Velandia con Hassam tras su renuncia. Hassam

Valentina Taguado y Johana Velandia se despiden en vivo de Hassam con emotiva videollamada

Evaluna Montaner afección de salud Evaluna Montaner

¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021. Talento internacional

Fátima Bosch, Miss México, rompió el silencio y denunció al director de Miss Universo en Tailandia

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero