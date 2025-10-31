Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emiro Navarro responde a quienes aseguran que ganó 400 millones en una transmisión en TikTok

Emiro Navarro decidió contar la verdad en torno a la cantidad de ganancias que recibe por hablar frente a la cámara de su celular.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Emiro Navarro, TikTok
Emiro Navarro responde a quienes aseguran que ganó 400 millones en una transmisión en TikTok | Foto del Canal RCN y Freepik.

Hay una premisa que suele rondar al influencer costeño Emiro Navarro y es sobre las ganancias que adquiere por transmitir en vivo, puntualmente en la plataforma TikTok.

Tiempo atrás, se esparció el rumor de que Emiro habría adquirido 400 millones de pesos por una sola transmisión en TikTok, así que el creador de contenido habló sobre ello en el programa 'Qué hay pa' dañar' del Canal RCN.

¿Es verdad que Emiro Navarro se ganó 400 millones de pesos en TikTok?

Las estimaciones de las ganancias del finalista de La casa de los famosos Colombia 2025 se da con base en los likes, la cantidad de usuarios que lo ven, entre otros.

Por lo tanto, Emiro Navarro abordó el tema, a la vez que dijo que si fuese tan cierto no estaría en Colombia, sino, más bien, en otro país como México.

Emiro Navarro
Emiro Navarro es de los más vistos en TikTok | Foto del Canal RCN.

"Eso es algo que a mí no me gusta estar aclarando... Ojalá, no, amiga, yo estoy muy agradecido con la comunidad de TikTok, con toda la gente que me apoya, pero la gente tiene como muy distorsionada como esa ganancia que uno puede hacerse en TikTok", contestó el influencer.

De acuerdo con Emiro Navarro, sí existe la posibilidad de que una persona en la red social TikTok pueda lograr ganar 400 millones de pesos colombianos, pero él todavía no lo ha logrado, mucho menos únicamente a través de una transmisión en vivo.

"No sé de dónde sacarán tanta plata, la verdad, pero sí puede pasar... Esos rumores donde dicen 'Emiro se ganó 400 millones', si me he ganado una buena suma, no lo voy a negar, pero 400 millones no, eso es mentira", confesó Emiro Navarro.

¿Qué reveló Emiro Navarro sobre las ganancias en TikTok?

Adicionalmente, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia también manifestó que hay algo que muchos no saben: TikTok se queda con el 50% o la mitad de las ganancias de cada creador.

Emiro Navarro
Emiro Navarro sigue entreteniendo | Foto del Canal RCN.

Aun así, recalcó que sea el dinero que adquiera, para él es una ganancia y se siente muy agradecido por el apoyo que recibe de manera constante en sus diferentes perfiles de redes sociales.

