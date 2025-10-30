Esta es la regla que Yina Calderón y Karina García no pueden romper en 'La mansión de Luinny'

Se adelantó el estreno del reality llamado La mansión de Luinny en República Dominicana, propuesta en el que las colombianas Yina Calderón y Karina García se encuentran participando.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso presentador de televisión sale del clóset a sus 54 años: "esto es algo que no se escoge"

¿Cómo ingresaron Karina García y Yina Calderón a La mansión de Luinny?

Los seguidores de la empresaria de fajas y la modelo paisa estuvieron pendientes de sus entradas a la mansión. Karina lució un vestido de color verde, mientras que, Yina impactó con un traje poco convencional de color rojo.

Yina Calderón y Karina García rompieron su amistad en La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Luego de esto, cada una comenzó a llamar la atención a nivel internacional y en las diferentes redes sociales hay videos que las muestran, aunque no son amigas y no se han acercado.

Entre tanto, los internautas se han preguntado por las reglas del reality en República Dominicana, ya que eso depende de cada producción.

En ese orden de ideas, se reveló la regla que no se puede romper en el mencionado formato de convivencia, pues dado el caso en el que se haga hay expulsión.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón tuvo su primer conflicto en "La mansión de Luinny": la producción intervino

¿Cuál regla no se debe romper en La mansión de Luinny?

Luinny Corporán, el productor del mencionado reality de convivencia, dio a conocer la regla que él mismo les dijo a los participantes que no se debe romper y no va a tolerar si no hacen caso.

"La regla aquí es que no existe viol3ncia, nada de golp3s y se los dije a los participantes. Yo hablé con ellos y como sé que tienen varias personalidades, puede ser el que sea, del nivel que sea, intenta dar un golp3 y automáticamente sabe que lo que le resta es ir a buscar su maleta. Aquí no se tolera el tema de la viol3ncia", expresó.

Las palabras del productor fueron relacionadas con el otro reality de República Dominicana que se llama La casa de Alofoke, pues resulta que en esta propuesta ha habido diferentes disputas en donde incluso la influenciadora Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, se ha visto afectada respecto a que recibió un golp3 por parte de una artista dominicana que se conoce como La Perversa en plena transmisión en vivo.

Así las cosas, parece que hay una competencia entre cada producción.