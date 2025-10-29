Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
WestCol reveló la millonada que se ganó únicamente en octubre de 2025, ¿cuánto es?

¡Demasiado! WestCol confesó la exorbitante suma de dinero que logró adquirir en un mes, el mejor de todo el año.

WestCol reveló la millonada que se ganó únicamente en octubre de 2025 | Foto de Freepik.

Por este mes de octubre 2025, el streamer Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como WestCol, ha sido reiteradamente mencionado en las diferentes plataformas digitales.

¿Por qué WestCol tiene visibilidad en las plataformas digitales?

Gran parte de la visibilidad que tuvo el antioqueño se dio por el evento de boxeo llamado Stream Fighters, el cual se trató de uno de sus proyectos más ambiciosos con los que logró romper sus propias expectativas.

En ese sentido, el factor dinero es algo por lo que WestCol es reconocido, ya que gracias a sus transmisiones y demás negocios, goza de una estabilidad económica que más de uno quisiera tener.

¿Cuánto se ganó WestCol en solo el mes de octubre de 2025?

En vista del 'boom' del streamer, él mismo reveló la suma de dinero que ganó en octubre, siendo de los meses más rentables en todo el año. La cifra dejó anonadados muchos, quienes reaccionaron a través de comentarios en redes sociales.

La cantidad de dinero que ganó WestCol es impresionante | Foto de Freepik.

Mientras se encontraba descansando y disfrutando de sus regalías, WestCol soltó que durante este mes ganó 1 millón 200 mil dólares, lo que son más de 4.600 millones en pesos colombianos.

"Este mes yo me hice un millón doscientos mil dólares... Estamos hablando de un patrimonio, otra vuelta, ese dinero me entró libre totalmente. Si la gente viera lo que entró de verdad, se va para atrás", expresó WestCol.

Es decir, la estrepitosa cifra fueron sus ganancias que le quedaron libres, dejando a un lado todos los pagos por Stream Fighters y demás responsabilidades.

El clip de WestCol hablando de sus ganancias en octubre de 2025 se viralizó, motivo por el que muchos escribieron mensajes de admiración para el streamer debido a que se trató de un logro personal y demostró que lo que se manifiesta se puede cumplir.

Sin embargo, como es común que pase en las plataformas de interacción digital, también hay personas que pusieron en tela de juicio la preponderante cifra de dinero y no creen que el también influencer hubiese devengado toda esa cantidad en solo 30 días.

