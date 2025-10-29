Salen a la luz inéditas imágenes del baño donde habrían encontrado a Baby Demoni

Continúa la investigación en torno a la muerte de la influenciadora Baby Demoni. El fallecimiento de la joven ha despertado el interés, ya que son diferentes las especulaciones que hay acerca de cómo pudo haber partido de este mundo.

Familiares y amigos de la influencer, entre ellos Juliana Calderón, han pedido justicia y que la muerte de Baby Demoni no quede impune.

¿Cuáles son las imágenes del baño donde habrían hallado a Baby Demoni?

Entre los hallazgos, se supo que el novio de la influenciadora la habría hallado en críticas condiciones en el baño del apartamento donde vivían.

Entonces, salieron a la luz inéditas imágenes de dicho espacio, en medio de una entrevista que concedió Valentina Esquin, la hermana de Baby Demoni, a la propuesta de podcast 'Más allá del silencio'.

Las fotografías del lugar exacto dan muestra de una sabana, un cuch1llo y otros elementos. El video fue grabado por Samor, el novio de la fallecida creadora de contenido, pero Valentina Esquin dice que no hay coherencias en los argumentos del joven artista.

La muerte de Baby Demoni sigue causando intriga y conmoción | Foto de Freepik.

En el clip, Samor expresó que rompió la sábana con el cuch1llo, pero Valentina Esquin dice que este elemento "no tenía filo", a la vez que las palabras del artista no tendrían concordancias con las condiciones físicas en las que estaba Baby Demoni.

Estas son las imágenes:

¿Por qué la hermana de Baby Demoni no cree en las imágenes?

Tras la revelación del clip, la hermana de Baby Demoni también hizo más cuestiones sobre la escena. Por ejemplo, remarcó que no cree que la influencer hubiese tenido la suficiente fuerza para alzar los brazos, ya que antes se había sometido a un procedimiento estético.

De igual forma, Valentina Esquin comentó que Samor ha estado "raro" y sostuvo la postura de que él le quitó a su hermana, a la vez que se preguntó por qué el artista grabó el video.

Dicho todo lo anterior, la joven señaló que Samor lo que quiere es "lavarse las manos". Además, lo acusó de posible robo, ya que se habría llevado 15 millones que Baby Demoni tenía ahorrados para comprar un carro.