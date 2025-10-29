Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Karina García tendrá un nuevo romance en República Dominicana tras dejar a Altafulla? Esto confesó

Karina García no se pudo salvar de responder si tiene pensado volver a enamorarse, pero en República Dominicana.

Karina García
¿Karina García tendrá un nuevo romance en República Dominicana tras dejar a Altafulla? | Foto del Canal RCN.

La influencer Karina García tiene a muchos hablando sobre ella, tan pronto se reveló que llegó a República Dominicana porque va a participar en un nuevo reality de convivencia.

¿Por qué a Karina García le gusta el amor?

Tan pronto se supo del nuevo proyecto de la modelo paisa, los comentarios no han cesado. En efecto, entre ellos figura el hecho de que podría tener un nuevo amor.

Hace poco, Karina García terminó la relación que tenía con Andrés Altafulla, así que hay internautas que dicen que el vínculo habría acabado porque la influenciadora se iba para República Dominicana.

Karina García
Karina García estará en República Dominicana con su examiga Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

Cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia 2025, Karina García demostró que el amor es algo que le gusta, pues tuvo un romance con Marlon Solórzano y posteriormente con Altafulla.

¿Karina García tendrá romance en República Dominicana?

A partir de ello, Yaya Muñoz le preguntó a Karina García a través de una llamada telefónica acerca de si tendría algún pretendiente en el país del Caribe.

Pues bien, la modelo respondió y dividió las opiniones al expresar que ella es una mujer que es fan del amor.

"Amiga, mira, yo te voy a decir algo y te lo digo con toda honestidad: realmente tú sabes que yo soy una fan del amor, vivo enamorada del amor y amo el amor", fue lo primero que confesó Karina García.

Enseguida, la creadora de contenido remarcó que, por el momento, ella entrará al reality internacional enfocada en sí misma, más no en los demás.

Karina García
Karina García dice que es fan del amor | Foto de Buen día, Colombia.

Por ende, comunicó que no puede decir que no podría tener un amorío, pero, en primera instancia, eso no hará parte de su participación.

"Estoy enfocada en mí, en mi propósito, en que la gente de República Dominicana se enamore de este ser maravilloso", aseguró la antioqueña.

Para finalizar, confesó que ella no ha pensado en que la conquisten, así que todo puede ocurrir fuera de Colombia y los fans de la influencer han estado activos apoyándola de manera masiva en redes sociales.

