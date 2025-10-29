Ella es Bella Chanel, la influencer que sería la enemiga internacional de Yina calderón

La empresaria de fajas Yina Calderón llegó a República Dominicana para participar en un reality. Caracterizada por ser polémica, son muchas las expectativas sobre el comportamiento que tendrá en esta propuesta de convivencia.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido actor ocultó que se convertiría en padre y ahora le da la bienvenida a su primer hijo

¿En cuál reality participará Yina Calderón en República Dominicana?

El nombre del reality en donde Yina Calderón va a estar es La mansión de Luinny, pero no es la única colombiana porque se reveló que al modelo paisa Karina García también aceptó la propuesta.

Yina Calderón ha mencionado reiteradamente que su papel en los realities es el antagonista, ella misma se cataloga como una "villana favorita" y por eso expresó que no le interesa hacer ningún amigo en República Dominicana; de hecho, aceptó que es traicionera.

Yina Calderón se cataloga a sí misma como una villana | Foto del Canal RCN.

Pues bien, así como Yina, hay otros famosos de diferentes países que van a pisar el mismo reality y, por ende, se prevé que la emprendedora de fajas no la tendrá fácil.

¿Quién es Bella Chanel, posible rival de Yina Calderón en República Dominicana?

Comenzó a resonar el nombre de la influenciadora conocida como Bella Chanel, pues le están pidiendo que se convierta en la rival de Yina Calderón y le haga la vida imposible en la mencionada mansión.

Yina Calderón quiere enemigos internacionales | Foto del Canal RCN.

Precisamente, la compañera de reality de Yina Calderón se refirió al respecto y aunque dijo que lo primero que necesita analizar es la energía de la polémica colombiana, detalló que tiene en cuenta que muchos no la quieren en su propio país.

"A los que andas esperando que yo le tire a Yina, primero que nada yo necesito su vibra porque es que yo no la conozco. Que yo tengo una deuda con toda Colombia, si es que ella ha hecho algo que ha enojado a su país, cómo puede ser que un país entero no se haya ido contra ella y ustedes van a esperar que lo haga yo", dijo Bella Chanel.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate rompe el silencio y destroza a Yina Calderón: "El tormento tuyo es tu cara"

Así las cosas, no se sabe qué pasará. Por lo pronto, Bella Chanel nació en República Dominicana, fue criada en Puerto Rico y reside en Estados Unidos. Es llamada como la 'gurú de relaciones'.