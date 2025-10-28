Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate rompe el silencio y destroza a Yina Calderón: "El tormento tuyo es tu cara"

Melissa Gate decidió responderle sin escrúpulos a Yina Calderón y se desahogó por completo en contra de la polémica empresaria.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Melissa Gate, Yina Calderón
Melissa Gate rompe el silencio y destroza a Yina Calderón: "El tormento tuyo es tu cara" | Foto del Canal RCN.

Melissa Gate no se quedó callada y decidió responderle a Yina Calderón después de que arremetió sin filtros en su contra, ya que la empresaria de fajas recalcó que volvería a participar en La casa de los famosos, pero si la influencer paisa no está en el mismo reality.

Yina Calderón tildó a Melissa Gate de "drog4dicta", tal como lo llegó a hacer cuando participó en La casa de los famosos Colombia.

En efecto, Melissa Gate apareció en un video dando palabras con las que se despachó contra la polémica emprendedora.

¿Cómo Melissa Gate se despachó contra Yina Calderón?

Lo primero que mencionó Gate es que no se puede esperar nada de una persona que traicionó a su propia amiga en un reality únicamente por el rating, luego compartió más posturas.

"Ya nos dimos cuenta que no tienes principios, que no eres leal a nadie, ni siquiera a ti misma, eres tan falsa, tan basura y tan poca cosa que las únicas que te aguantan son tus hermanas. Amigas tú no puedes tener porque eres una basura, tienes el hocico torcido y eres tan hipócrita, tan conveniente... El peor error que yo pude haber cometido fue haberte dado mi mano", comentó Melissa Gate.

Yina Calderón, Melissa Gate
Yina Calderón y Melissa Gate nuevamente se detestan | Foto del Canal RCN.

A renglón seguido, la creadora de contenido antioqueña dijo que Yina Calderón va para un "programucho", ya que la empresaria de fajas llegó a República Dominicana porque participará en un nuevo reality de convivencia de ese país.

"No podemos estar en la misma casa, ya quisieras tú pisar los mismos lugares y respirar el mismo aire, y le pido a Dios en este momento que te aleje de mi vida", respondió Gate.

¿Cómo Melissa Gate le pidió respeto a Yina Calderón?

Asimismo, relató que Yina Calderón no debe preocuparse porque el tormento de la empresaria no es la influencer paisa, sino que lo es su cara, físico, vacíos emocionales.

Melissa Gate
Melissa Gate se arrepiente de haberle tendido la mano a Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

"Hay personas que son feas por dentro, pero tú eres fea por fuera y por dentro... Ocúpate de tus asuntos y a mí déjame en paz, que ni se te ocurra pronunciar mi hermoso nombre... Borracha y a mí me respetas que más drog4 eres tú, el alcohol también es una drog4 lo que pasa es que es legal y hace más daño que cualquier cosa o si no mírate", concluyó.

