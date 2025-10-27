Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García oficialmente se fue de Colombia: así fue la llegada a su nuevo país

La influenciadora Karina García ya no está en Colombia, arribó a un nuevo destino en donde vivirá por un tiempo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García
Karina García oficialmente se fue de Colombia: así fue la llegada a su nuevo país | Foto del Canal RCN y Freepik.

La modelo Karina García asombró al anunciar que va a participar en un nuevo reality de convivencia, pero esta vez la producción es fuera de Colombia.

Luego de haber sido parte de La casa de los famosos Colombia, Karina García creció en diferentes aspectos de su vida y la atención por la influencer no solo está en el país que la vio nacer, sino también a nivel internacional.

¿Cómo fue la llegada de Karina García a República Dominicana?

Karina García ya dejó Colombia y arribó a República Dominicana, tal como lo hizo Yina Calderón; ambas van a estar en el mismo reality que es una mansión con participantes de diferentes países.

Karina García
Karina García arribó a República Dominicana | Foto del Canal RCN.

En redes sociales, quedó consignado el momento en el que Karina García llegó a República Dominicana con muchas maletas, junto a su mánager y un look completamente blanco.

"Hola, República Dominicana", dijo Karina mientras caminaba por el aeropuerto internacional.

Luego de esto, dentro de una limusina, la influenciadora dio detalles de su participación fuera del país.

¿Qué espera Karina García de República Dominicana?

Karina García expresó que le encantan los retos, compartir con la gente y lo que más le interesa es ganarse el corazón de República Dominicana, pues es un país que aprecia.

"República Dominicana, un país que me encanta, y vamos a ver qué pasa. Las mantengo al tanto", relató Karina García.

Karina García y Yina Calderón van a estar en el mismo reality de República Dominicana, tras terminar su amistad cuando participaron en La casa de los famosos Colombia 2025.

Karina García
Karina García estará en República Dominicana con su examiga Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

La modelo y la empresaria de fajas son las únicas colombianas de esta propuesta de convivencia, no se sabe si se apoyarán o serán rivales. El público está emocionado porque en el país del Caribe se está llevando a cabo diferentes programas, mientras que, Yina Calderón y Karina García siguen ganando fama y reconocimiento tras haber estado en el Canal RCN.

Entre las reacciones, algunos piden que vuelvan a ser amigas y hagan alianzas, mientras que, otros no quieren verlas juntas en ningún momento del reality.

