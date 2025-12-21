Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado responde sin filtros a quienes hablan mal de ella tras ayudarlos: "Agradece que se fueron"

La locutora Valentina Taguado fue viral tras desahogarse contra quienes no saben valorar la amistad que se ofrece.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
La también creadora de contenido no solo tiene millones de seguidores, sino que también ha tenido algunos de tractores en el medio
La locutora y creadora de contenido, Valentina Taguado sigue consolidándose como una de las mujeres más bellas, queridas y sonadas del país cafetero por su personalidad arrolladora, humor y manera de decir las cosas sin filtro alguno.

Recientemente, la bogotana fue tendencia en las redes sociales, tras habilitar la famosa dinámica de preguntas donde le propuso a sus miles de seguidores, enviarle los interrogantes que quisieran que ella abordara y prometió hacerlo, aprovechando que estaba en la recuperación de su procedimiento en la nariz.

Valentina Taguado les dejó una poderosa reflexión a sus seguidores
Valentina Taguado opino sobre las personas que hablan mal de ella, después de haberles ayudado

Entre las preguntas que le hicieron en su cuenta oficial de Instagram, hubo una que llamó particularmente la atención de los internautas y medios de comunicación, y fue donde le preguntaron por su opinión sobre esas personas a las que ella les había ayudado en su momento y después terminaban hablando mal de ella.

Contrario, a lo que algunos esperaban, la joven no se quedó callada, y respondió de manera contundente y tranquila al respecto.

"No me da mucho tiempo para pensar en otra vida, que no sea la mía o la vida de los que amo. Simplemente, agradece que se fueron, ¿para qué quieres esa gente en tu vida?, tú actuaste de corazón, y eso es lo que importa. Déjalos que hablen, así es la humanidad, pero tu tranquilidad va primero", expresó Valentina

¿Por qué las palabras de Valentina aguado, generaron tanto eco entre sus seguidores?

Recordemos que como es habitual en la farándula, la también creadora de contenido no solo tiene millones de seguidores, sino que también ha tenido algunos de tractores en el medio. Por ello, sus palabras fueron interpretadas por algunos, como una posible respuesta, a lo que pudieran decir de ella.

Otros, por su parte, lo ven como una simple respuesta con la que se desahogó de manera general frente a este tipo de situaciones y hasta aseguraron que sus palabras eran de tener en cuenta, para quienes se aferraban a personas o situaciones y después les costaba soltar.

Valentina Taguado se desahogó frente a las personas que no valoran una amistad
