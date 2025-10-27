Vidente deja en shock con predicción sobre Aida Victoria y Juan David: "Es un papá responsable"

Se mantiene la controversia entre la influencer Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada.

Se pensaba que la pareja tenía una buena relación tras terminar, pero resulta que salieron a la luz las diferencias que hay entre la dupla.

Entre acusaciones y más, Aida Victoria y Juan David están en plena polémica, uno de los puntos que más dio para hablar fue el de que la influencer detalló que su exesposo no le ayudaría económicamente para mantener al bebé que tuvieron juntos meses atrás.

Pues bien, la expareja sigue siendo tendencia y ahora una vidente se refirió al tema.

Juan David Tejada se pronuncia al Aida Victoria decir que no recibe ayuda | Foto del Canal RCN y Freepik.

¿Cuál fue la predicción que hizo la vidente sobre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

La mujer, que en redes aparece como Alexa vidente mundial, hizo su predicción del caso de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada.

Lo primero que expresó la mística es que el empresario sí le pasaría dinero a su bebé; de hecho, lo catalogó como un papá responsable.

"Para mí, él (Juan David) sí le pasa a su bebé... Totalmente un papá responsable. La familia de Aida habla demasiado y tuvo mucho que ver en muchísimas cosas", expresó Alexa.

¿Qué dijo la vidente acerca de la vida amorosa de Aida Victoria Merlano?

En la misma vertiente, señaló que cree que la influencer costeña debe ir a psicólogo, pues no la ve bien en cuanto a la estabilidad amorosa.

"Puedo predecir que van a pasar muchas personas por su vida y ninguna va a encajar. Tiene algún problema que tiene que ver en su infancia, que tiene que ver con inestabilidad. No necesariamente todos somos profetas en nuestra propia tierra", señaló la vidente sobre Aida Victoria Merlano.

Sumado a lo anterior, también menciona que a veces lo que se dice no se aplica, razón por la que puede que Merlano aparezca dando cátedra en diversos videos en sus perfiles de redes sociales, pero debe adoptarlo en su vida.

Aida Victoria Merlano no tiene una buena aura en el amor, según vidente | Foto del Canal RCN.

