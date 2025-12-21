Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W encanta al revelar fotos y videos de cómo va su diciembre

La influencer Luisa Fernanda W no solo encantó con su belleza con diferentes looks y hasta traje de playa, sino también con la ternura de su familia.

Luisa Fernanda W muestra cómo va su diciembre con interesantes fotos y videos.
Luisa Fernanda W muestra cómo va su diciembre con fotos y videos.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 18 millones de seguidores, la famosa y bella creadora de contenido digital conocida como Luisa Fernanda W reveló una serie de fotos y videos que tienen que ver con cómo ha vivido estos días decembrinos junto a sus hijos, su prometido, el cantante popular conocido como Pipe Bueno; y con amigos como el cantante Luis Alfonso.

¿Por qué Luisa Fernanda W encantó con las fotos que publicó?

Con este post, Luisa encantó a sus fans con su bella figura, luciendo diferentes looks e incluyendo un traje de playa con el que demuestra que, gracias a su disciplina, no parece que haya tenido dos hijos. Pero también llaman la atención los momentos especiales que ha pasado con sus seres queridos como son sus hijos Máximo y Dómenic, y su prometido Pipe Bueno.

Uno de los trajes que lució Luisa fue, por ejemplo, un conjunto de camisa negra, ajustada con manga sisa, y un short blanco con un cinturón de pedrería para darle más elegancia: un conjunto que no pierde el estilo que la caracteriza, pero que tiene la frescura necesaria para la tierra cálida en la que están pasando estas vacaciones.

Luisa Fernanda es actriz de doblaje.
Luisa Fernanda W puso su voz para una película animada de Disney. (Foto Canal RCN)

¿Cómo es el video que Luisa Fernanda W publicó de sus actividades decembrinas?

El video de la publicación de Luisa también es bastante llamativo porque la influencer posa con un traje de playa de colores azules y blancos y deja a más de uno encantado con su belleza; pero también revela que estuvieron en un concierto privado en una finca con cantantes como Luis Alfonso y que sus pequeños hijos disfrutaron jugando con otros niños en el lugar.

Pero este viaje no es la única actividad que Luisa ha gozado en diciembre. La influencer también reveló las postales de lo que pareció ser una reunión en su casa. Se trata de imágenes en las que posó frente a su arbolito de navidad tan decorado de colores blancos, dorados y champaña que no se ve el verde de las ramas.

En esta reunión, por supuesto, Luisa lució un outfit mucho más abrigado perfecto para clima frío y de color blanco, así como con detalles muy navideños como tela tipo peluche en el cuello y las mangas de su abrigo.

Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
Luisa Fernanda W compartió importante logro en redes sociales. Foto | Canal RCN.
