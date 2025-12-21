Falleció el actor Celso Bugallo, quien recibió el Premio Goya por la película ‘Mar adentro’

El actor español Celso Bugallo falleció en Pontevedra, Galicia, ciudad que lo vio nacer hace 78 años; y su familia no ha informado las causas del deceso. No obstante, sí explicaron que será cremado este domingo 21 de diciembre en una ceremonia estrictamente privada e íntima con la familia.

¿Cómo fue la vida y obra de Celso Bugallo, el actor que falleció?

Celso Bugallo Aguiar nació en 1947 en Vilalonga, Sanxenxo (Pontevedra, Galicia, España), y dedicó gran parte de su vida profesional al teatro antes de dar el salto al cine y la televisión. Desde los años setenta trabajó con grupos de teatro independientes como Adefesio Teatro Estudio y Lope de Rueda en Logroño, y fundó y dirigió su propio grupo, JUBY (Juventud Unida del Barrio de Yagüe), con el que ganó en 1976 el Premio Nacional de Comedias de Teatro.

También participó en la creación de otras compañías y en la formación de actores, dedicando muchos años a la escena teatral gallega y española.

Bugallo debutó en el cine a los 52 años, cuando el director José Luis Cuerda lo seleccionó para La lengua de las mariposas (1999), dando inicio a su carrera cinematográfica. A partir de entonces trabajó en más de cincuenta películas y series, destacándose en títulos como Los lunes al sol (2002), La vida que te espera (2004) y, sobre todo, Mar adentro (2004), dirigida por Alejandro Amenábar, por la que recibió el Premio Goya al Mejor Actor de Reparto y varios galardones de la Unión de Actores.

Celso recibió el Premio Goya al Mejor Actor de Reparto y varios galardones de la Unión de Actores | Photo by ANDER GILLENEA / AFP

¿En qué otras producciones actuó Celso Bugallo?

A lo largo de su carrera, Bugallo interpretó una gran variedad de personajes tanto en cine como en televisión y teatro, contribuyendo con papeles secundarios memorables en películas como La noche de los girasoles (2006), Palmeras en la nieve (2015) o El buen patrón (2021), por cuya actuación obtuvo una nueva nominación al Goya.

También participó en series televisivas como Mareas vivas, Rías Baixas, Periodistas, Los hombres de Paco, El incidente y Fariña, consolidándose como una presencia familiar en la pantalla española.

Además de su trabajo como actor, Bugallo fue formador de actores y promovió el teatro en Galicia, fundando espacios de formación y dirigiendo montajes en gallego y castellano.

Su trayectoria teatral fue tan importante como su presencia en cine y televisión, y siempre destacó por su entrega a las artes escénicas.

Celso Bugallo falleció a los 78 años en diciembre de 2025, en su Pontevedra natal, dejando un legado de más de cuatro décadas de trabajo artístico que influyó en varias generaciones de intérpretes y en la cultura audiovisual española.