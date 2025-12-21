Gregorio Pernía enternece al mostrarse con su bebé de 1 mes de nacido en medio de la navidad

En su cuenta oficial de Instagram con más de 8 millones 600 mil seguidores, el reconocido y talentoso actor colombiano Gregorio Pernía publicó un bello y divertido video cargando a su bebé, su hijo menor, quien nació hace un mes y tres días.

Artículos relacionados Gregorio Pernía Gregorio Pernía enterneció a sus seguidores al revelar el mensaje de su esposa

¿Cómo disfruta la navidad Gregorio Pernía junto a su bebé de un mes de nacido?

En el clip, Gregorio parece mostrarse recién levantado, ya que se ve un poco despeinado y en ropa cómoda, y el bebé está durmiendo mientras es arrullado por su papá. Al fondo, Gregorio muestra su arbolito de navidad y los regalos debajo de éste, así como la espectacular vista que tiene desde el balcón de su apartamento.

La familia Pernía enterneció redes con mensaje lleno de amor y gratitud. (Foto: Canal RCN)

En el texto de la historia, Gregorio Pernía da a entender que va a disfrutar mucho esta navidad con su hijo, ya que será la única en la que lo van a tener cargando en sus brazos y no corriendo para estar detrás de él, cuidando que no se haga daño o rompa algo.

“Aprovechen cargándome esta navidad porque, la próxima, estarán corriendo detrás de mí” escribió el famoso colombiano simulando que es un mensaje de su hijo.

¿Qué comentarios generó Gregorio Pernía con el video con su bebé?

En la descripción de su publicación, además, Gregorio les deseó una navidad en familia a sus fans y expresó que su “mono”, como le dice cariñosamente al bebé, ya tiene un mes de nacido. Su esposa y la madre del bebé, Erika Farfán, por su parte, expresó lo mucho que le gusta ver a Pernía en su rol de padre.

“El papá más hermoso de todos [emojis de corazones]”.

Así mismo, los internautas en los comentarios le dieron la razón a Gregorio y comentaron lo bello que es pasar una navidad en familia con las personas que uno más quiere. Además, le recomendaron disfrutar lo más posible la etapa de su bebé que está pasando porque crecerá muy rápido y lo volverá a querer tener en sus brazos.

Artículos relacionados Gregorio Pernía Erika Farfán dedica mensaje a Gregorio Pernía tras nacimiento de su hijo: "Un papá comprometido"

Recordemos que Gregorio Pernía Rodríguez, el bebé, nació el martes 18 de noviembre a las 7:45 de la mañana y el actor dio a conocer el hecho en sus redes sociales por medio de un conmovedor video en el momento del nacimiento junto a su esposa y su hija Luna, quien no dejaba de llorar.