El día que Karen Sevillano arremetió contra Aida Victoria Merlano por ser recocida solo por hombres

Desde la semana pasada, la influenciadora Aida Victoria Merlano ha sido mencionada en las distintas plataformas digitales, luego de que destapó serías disputas con su exesposo, el empresario Juan David Tejada.

Los internautas están divididos, ya que para algunos el empresario tiene la razón y para otros la tiene la influencer.

Al ser tendencia la situación que acorrala a la expareja, empezó a resonar un video de hace tiempo en el que la creadora de contenido caleña Karen Sevillano arremetió contra Aida Victoria Merlano.

¿Qué opinó Karen Sevillano hace tiempo de Aida Victoria Merlano?

En su momento, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia tuvo diferencias con la influencer de la costa.

En primera medida, Sevillano expresó que a Merlano "no le puede zumbar un zancudo", pues de inmediato toma hojas y un lapicero para escribir un discurso, ya que natural no le sale.

En su momento, Karen Sevillano criticó a Aida Victoria Merlano | Foto del Canal RCN.

Resulta que Karen llegó a decir que muchos de los escándalos de Aida Victoria se deben a los hombres con los que ha estado.

"Eso lo decidiste tú... Hoy en día si tu nombre suena es porque te metiste con algún hombre, ¡qué pena si eso te duele! Yo no te estoy inventando nada", expresó Sevillano.

¿Qué más criticó Karen Sevillano de Aida Victoria Merlano?

Luego de esto cuestionó a la costeña, pues se burló de cuando Aida hace tiempo habló de sororidad, sabiendo que fue donde el influenciador Yeferson Cossio teniendo novia.

"Rápida para escribir y para interpretar no... Tu cuc4 nadie te la tiene agarrada, a qué sales a dar explicaciones que nadie te está pidiendo. Solamente informé lo que estaba en internet, te ardió obviamente", según Karen Sevillano.

Aida Victoria Merlano tuvo diferencias con Karen Sevillano | Foto del Canal RCN.

En adición, la caleña remarcó que si Merlano quiere que hablen de otras cosas, debería cambiar debido a que en ese momento le recalcó que sentía que estaba con un hombre diferente todos los días.

No es la primera vez que Aida Victoria Merlano se ve envuelta en conflicto con los hombres con los que alguna vez sostuvo un vínculo amoroso, aunque con Juan David Tejada es más determinante porque tuvieron un bebé meses atrás.