Fallece James Ransone, actor de It: Capítulo Dos, a los 46 años en Los Ángeles: esto se sabe

El actor James Ransone falleció a los 46 años en su casa. Autoridades de Los Ángeles investigan las causas de su muerte.

Fallece James Ransone, actor de The Wire y It
James Ransone murió a los 46 años: lo que se sabe sobre su fallecimiento aquí- (Foto de AFP)

El actor James Ransone, de 46 años, habría fallecido el pasado 19 de diciembre, según informó el portal TMZ. Las causas de su muerte están siendo investigadas por las autoridades de Los Ángeles, en Estados Unidos.

¿Qué sucedió con James Ransone?

De acuerdo con el mismo portal, especializado en noticias de celebridades estadounidenses, el actor habría terminado con su vida, según el reporte preliminar del médico forense.

Muere James Ransone en Estados Unidos
James Ransone, reconocido actor de cine y televisión, falleció a los 46 años en Los Ángeles. (Foto de AFP)

Aunque la noticia se dio a conocer este domingo 21 de diciembre, el fallecimiento habría ocurrido el viernes 19. Según TMZ, una persona alertó al Departamento de Policía de Los Ángeles, cuyos agentes no encontraron indicios de un delito. No obstante, el caso continúa bajo investigación.

¿En qué producciones actuó James Ransone?

Ransone inició su carrera actoral en el año 2000 con apariciones en las series de televisión Ed y Third Watch. Posteriormente, alcanzó reconocimiento por su papel como Ziggy Sobotka en la segunda temporada de The Wire.

Su interpretación fue ampliamente elogiada por la crítica y se convirtió en uno de los personajes más recordados por los seguidores de la serie.

En 2008 interpretó a Josh Ray Person en Generation Kill. También participó en las películas de terror Sinister y Sinister 2, donde dio vida a un comisario; y en Tangerine (2015), donde interpretó a Chester.

James Ransone muere a los 46 años
Muere el actor James Ransone a los 46 años: autoridades investigan las causas. (Foto de AFP)

Entre sus trabajos más recientes se encuentran el papel de Eddie Kaspbrak en su versión adulta en It: Capítulo Dos (2019) y el personaje de Max en The Black Phone (2021). Además, tuvo apariciones en series como CSI: Crime Scene Investigation y Hawaii Five-0.

¿Quién era la pareja de James Ransone?

El actor mantenía un perfil bajo en redes sociales. Según medios locales, estaba casado con Jamie McPhee, con quien tuvo dos hijos. Su vida familiar siempre se mantuvo alejada del ojo público.

Desde que se confirmó la noticia, decenas de personas han compartido mensajes y videos conmemorativos en redes sociales, recordando los papeles que marcaron la carrera de Ransone y lamentando su fallecimiento.

James Ransone muere a los 46 años
Autoridades investigan la muerte del actor James Ransone en Los Ángeles. (Foto de AFP)
