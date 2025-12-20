Revelan el último mensaje de la esposa del expiloto de NASCAR antes del trágico accidente

El mundo del deporte, especialmente de la NASCAR, sigue en shock por el trágico accidente que le costó la vida a Greg Biffle, expiloto del circuito, a su esposa, a sus dos hijos y a otras tres personas.

¿Qué le dijo la esposa de Greg Biffle, expiloto de NASCAR, antes de accidentarse en un avión?

Con el pasar de las horas se han conocido detalles y hechos sorprendentes en torno al accidente aéreo ocurrido en Carolina del Norte, Estados Unidos, el pasado jueves 18 de diciembre.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

Medios internacionales revelaron el último mensaje que Cathy Grossu, esposa de Biffle, le envió a su mamá momentos antes del fuerte impacto.

“Estamos en problemas”, le dijo Cathy a su madre a través de un mensaje de texto. Estas palabras se convirtieron en las últimas entre madre e hija.

“Estamos devastados. Con el corazón roto”, dijo, además, la suegra de la leyenda de la NASCAR en charla con la revista People.

Junto a Greg Biffle y su esposa Cathy murieron sus hijos Emma, de 14 años, y Ryder, de 5 años, además de tres personas más.

Greg Biffle viajaba en su avión privado junto a su esposa, sus dos hijos y tres personas más. Foto: AFP - Meg Oliphant

Mediante un comunicado, la familia Biffle compartió su tristeza por este estremecedor hecho: “Estamos devastados por la pérdida de nuestros seres queridos. Esta tragedia ha dejado a todas nuestras familias con el corazón roto, más allá de las palabras”, dice parte del comunicado divulgado en redes sociales,

La madre de Cathy, en su charla con People, contó que un día antes de la tragedia había compartido con su hija, quien estuvo en su casa. “Es una gran pérdida. Tocaron la vida de tantas personas. Es muy difícil de sobrellevar. No puedo creer que se hayan ido”, agregó la mujer.

Artículos relacionados Yina Calderón Luto en redes: falleció Mayits, la joven influencer que inició junto a Westcol

Las causas del accidente están por aclararse, pero ha salido a la luz que Greg Biffle tenía gran experiencia como piloto de este tipo de aviones, de hecho, según la BBC, en 2024 hizo varias misiones de rescate en helicóptero tras el huracán Helene que afectó el estado de Carolina del Norte.

El siniestro se produjo cuando la aeronave intentaba aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville. Se trata de un aeroplano tipo Cesna C550, el cual era propiedad del expiloto de NASCAR.

¿Quién era Greg Biffle, expiloto de NASCAR fallecido en un trágico accidente aéreo?

Greg Biffle participó en cerca de 900 pruebas del circuito de la NASCAR, entre autos y camionetas. Allegados afirmaron que Greg era apasionado por lo que hacía, por lo que siempre estuvo atento a cada detalle y le imprimía su propio sello a los vehículos que conducía.

Greg Biffle compitió en más de 900 pruebas como piloto de la NASCAR. Foto: AFP - Jared C. Tilton

Greg tenía una gran afición por las aeronaves, lo que lo llevó a convertirse en piloto de aviones y helicópteros, también era amante de la pesca en aguas abiertas.

Artículos relacionados Talento internacional Expiloto de la NASCAR y su familia fallecieron en accidente aéreo: todo quedó en video

La hija mayor de Greg era fruto de su anterior matrimonio con Nicole Lunders, y luego se casó con Cathy Grossu, con quien tuvo a su hijo menor, quien tenía apenas 5 años.