Expiloto de la NASCAR y su familia fallecieron en accidente aéreo: todo quedó en video

El mundo del deporte de motor está consternado con el fallecimiento Greg Biffle, su esposa y dos hijos en accidente aéreo.

Juan David Velásquez
Greg Biffle falleció en accidente aéreo
Esto se sabe del fallecimiento de Greg Biffle. (AFP: Jared C. Tilton)

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de un expiloto y estrella de la NASCAR y su familia en un trágico accidente aéreo.

¿Qué se sabe del trágico accidente aéreo Greg Biffle y su familia?

Las autoridades del estado de Carolina del Norte reportaron que un avión privado se había estrellado en el aeropuerto regional de Statesville, al norte de la ciudad de Charlotte.

Este accidente dejó un saldo de siete personas muertas, entre ellas el expiloto de NASCAR, Greg Biffle, su esposa Cristina Grossu y sus dos hijos, según informaron las autoridades.

Al parecer, según señaló la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte el avión acababa de despegar, pero solicitó permiso para volver a aterrizar de inmediato.

En este aterrizaje el avión Cessna C550, al parecer, propiedad del expilo de NASCAR se estrelló y posteriormente se incendió de inmediato.

Las redes sociales de NASCAR fueron los encargados de confirmar la triste noticia a través de un estremecedor comunicado.

La familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Greg Biffle, quien fue uno de nuestros 75 mejores pilotos y se hizo conocido por su incansable trabajo humanitario posterior a su carrera. Extendemos nuestro más sentido pésame.

¿Cuál fue el video que salió a la luz tras el accidente aéreo de Greb Biffle y su familia?

Las primeras hipótesis tras lo sucedido apuntan a que el clima pudo haber influido en el accidente, ya que al momento de despegar la nave las condiciones al parecer eran adversas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte señaló que está desplegando un equipo para investigar el accidente de la aeronave Cessna Citation C550 y esclarecer los hechos.

En las últimas horas, salió a la luz un video que deja ver cómo quedó la aeronave tras el accidente consumida por las llamas.

Cabe resaltar que, el expiloto Greg Biffle se había salvado años atrás de otro accidente aéreo, exactamente el 9 de marzo de 2011, cuando la aeronave en la que viajaba estuvo a punto de estrellarse, siendo salvada por una maniobra del piloto y copiloto.

“Mis pilotos son puramente héroes por proseguir el control del avión en la pista, si no, no habría sido el mismo resultado”. Expresó en ese entonces el expiloto de la NASCAR.

¿Qué es la NASCAR y por qué es tan famosa esta competición?

La N.A.S.C.A.R., sigla de National Association for Stock Car Auto Racing, es una organización automovilística de Estados Unidos fundada en 1948.

Se ha consolidado como la competencia de autos de serie más popular del país y una de las más comerciales a nivel mundial. Cada año realiza cerca de treinta carreras, que congregan a cientos de miles de aficionados en distintos estados, con una fuerte presencia en el sur del territorio estadounidense.

Qué es la Nascar
La NASCAR es una de las competencias más famosas del mundo. (Fotos Canal RCN)
