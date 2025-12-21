Murió el padre de Jessica Cediel: esto se sabe sobre la enfermedad que padecía

Este 20 de diciembre, la modelo y presentadora Jessica Cediel confirmó el fallecimiento de su padre a los 81 años, tras luchar durante más de una década contra un trastorno neurodegenerativo crónico sin cura.

¿Qué enfermedad padecía el papá de Jessica Cediel?

La bogotana ha contado en varias oportunidades que su padre, don Alfonso, a quien ella llamaba cariñosamente “Cediel”, padecía Parkinson desde hacía más de diez años, una enfermedad que fue deteriorando progresivamente su calidad de vida y por la cual fue trasladado a un centro geriátrico especializado.

Jessica Cediel conmovió las redes con el mensaje que le dedicó a su padre por su deceso. Foto: AFP - Rodrigo Varela

De acuerdo con información del portal especializado Mayo Clinic, el Parkinson es un trastorno del movimiento del sistema nervioso que avanza de manera gradual. Sus síntomas aparecen lentamente y, hasta el momento, no tiene cura.

Uno de los signos más comunes es el temblor, que puede manifestarse de forma leve en una mano, un pie o la mandíbula. La enfermedad también provoca rigidez muscular y problemas de equilibrio.

Asimismo, el habla puede verse afectada, volviéndose suave o difícil de comprender. Aunque los síntomas varían de una persona a otra, suelen empeorar con el tiempo. Algunos de los más frecuentes son:

Temblores

Lentitud de movimiento o bradicinesia

Rigidez muscular

Problemas de postura y equilibrio

Pérdida de reflejos

Cambios en el habla y la escritura

Depresión

Ansiedad

Insomnio

Ante cualquier síntoma, siempre es importante consultar a un médico especialista.

¿Cómo se despidió Jessica Cediel de su papá en redes sociales?

A través de sus cuentas oficiales, Jessica Cediel compartió un emotivo reel con varios momentos vividos junto a su padre. “Te me fuiste, Cediel”, escribió la presentadora, acompañando el mensaje con un corazón roto y una paloma blanca.

“Aprendí tanto contigo que no sé qué voy a hacer de aquí en adelante. Ahora, ¿a quién voy a agarrar a besos?, ¿a quién voy a cambiarle el pañal?, ¿a quién voy a consentir?, ¿con quién me voy a reír de la gente?”, agregó en su publicación.

La presentadora expresó que, aunque la partida de su padre le deja un profundo dolor y un gran vacío, acepta la voluntad de Dios. Además, agradeció a sus seguidores por el apoyo constante y los mensajes de solidaridad que ha recibido durante este difícil momento.