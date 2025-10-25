Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón oficialmente se fue de Colombia: causó alboroto al aterrizar en nuevo país

Yina Calderón ya no está en Colombia; arribó a un país en el que tan pronto lo pisó, hubo controversia por sus palabras.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón oficialmente se fue de Colombia: causó alboroto al aterrizar en nuevo país | Foto del Canal RCN y Freepik.

La empresaria Yina Calderón oficialmente ya no está en Colombia. Después de toda la controversia que causó la exparticipante de La casa de los famosos, arribó a un nuevo territorio.

¿Por qué Yina Calderón se fue de Colombia y a cuál país llegó?

Tiempo atrás, la polémica influenciadora había dicho que se iba a ir de Colombia. Algunos pensaban que era broma, pero eso resultó siendo una realidad porque ahora Yina Calderón se encuentra en República Dominicana.

Yina Calderón
Yina Calderón llegó a República Dominicana | Foto del Canal RCN.

La razón por la que la colombiana se fue para el otro país se debe a que va a participar en un nuevo reality de convivencia, dejando claro que quiere enemigos internacionales.

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN que vuelve con su tercera temporada, Yina Calderón adquirió más visibilidad y otros ojos comenzaron a caer en su controversial forma de ser.

Pues bien, ya es un hecho que la emprendedora no está en el país que la vio nacer. A través de un video, quedó consignado el momento exacto en el que arribó a República Dominicana.

¿Cómo fue la alborotada llegada de Yina Calderón a República Dominicana?

Desde que pisó el nuevo destino, Yina Calderón causó polémica. Esto porque dio declaraciones que alborotaron las reacciones en redes sociales, las cuales están relacionadas con su actitud en el nuevo formato de convivencia en el que participará.

"Hola, ¿cómo han estado? Acabo de llegar a República Dominicana, vengo en búsqueda de enemigas y de enemigos internacionales... No intento caerle bien absolutamente a nadie, me chocan las zorr4s, las perr4s y las quita maridos", aseguró la empresaria de fajas.

 

Luego de publicarse el video con las primeras impresiones de Yina Calderón en República Dominicana, empezaron a aparecer comentarios en Instagram; unos a favor y otros en contra de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

Yina Calderón
Yina Calderón tuvo un sorpresivo cambio de actitud con el paso de los años | Foto del Canal RCN.

Entonces, varios aplaudieron la vibra de Yina Calderón porque va para un reality show que es de entretenimiento y otros la tacharon en el sentido de que justificaron que no los representa.

