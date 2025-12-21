La locutora y exparticipante de MasterChef Celebrity, Valentina Taguado, habló recientemente sobre la enfermedad de su abuela y la forma en la que la recuerda, a varios meses de su fallecimiento.

¿De qué y cuándo murió la abuelita de Valentina Taguado?

La abuela de la presentadora del programa ¿Qué hay pa’ dañar? falleció en abril del presente año, justo cuando Valentina se encontraba grabando MasterChef Celebrity. La noticia se confirmó meses después cuando el programa salió al aire.

Valentina Taguado reveló de qué murió su abuela y cómo la recuerda en Navidad. (Foto del Canal RCN)

Aunque Taguado suele ser reservada con su vida personal, en distintas producciones del Canal RCN ha compartido algunos detalles de este episodio que marcó profundamente su vida.

Este domingo 21 de diciembre, a pocos días de Navidad, uno de sus seguidores le preguntó en redes sociales cómo recuerda a su abuela durante estas fechas y cuál fue la causa de su fallecimiento.

Fue entonces cuando Valentina reveló que su abuelita murió de cáncer, sin entregar mayores detalles sobre la enfermedad.

Además, expresó que la recuerda constantemente, describiéndola como “una señora que contaba chistes, ayudaba a la gente, reía, gritaba, molestaba y regañaba”.

En medio de su relato, la locutora recordó que, durante la Navidad pasada, su abuela le contó que solía sentarse en el patio a contar las estrellas del cielo, una actividad que hoy Valentina continúa haciendo en su memoria.

Asimismo, aseguró que, aunque la extraña, siente que siempre la acompaña:

“Solo que ahora está al lado de Diosito”, agregó.

¿De qué se operó Valentina Taguado?

Durante la misma dinámica de preguntas, varios seguidores también le consultaron por su estado de salud, luego de que ella misma comentara que se sometería a un procedimiento quirúrgico.

Fiel a su estilo y en tono de broma, Valentina respondió que se había intervenido varias partes del cuerpo. No obstante, lo que se conoce es que la locutora padece rinitis, razón por la cual su médico le habría recomendado una cirugía en los senos paranasales.

Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo que, según portales especializados, se utiliza para tratar la sinusitis crónica, permitiendo abrir los conductos nasales y mejorar la respiración y el olfato.