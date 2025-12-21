Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Estos son los famosos colombianos que fueron papás en 2025: Mariana Pajón, Paola Jara y otros

El 2025 estuvo marcado por nacimientos en la farándula colombiana. Influencers, artistas y deportistas celebraron la llegada de sus bebés.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Los famosos colombianos que se convirtieron en padres en 2025
Ellos son los famosos colombianos que dieron la bienvenida a sus hijos en 2025. (Fotos de AFP y Canal RCN)

En 2025, varias celebridades colombianas recibieron la visita de la cigüeña. Algunos se estrenaron como padres, mientras que otros continuaron agrandando sus familias.

¿Quiénes fueron las celebridades colombianas que fueron papás en 2025?

Ignacio Baladán y La Segura recibieron a su hijo Lucca el 12 de abril en Medellín. Desde el embarazo, la pareja ha compartido cada detalle del crecimiento de su primogénito, quien incluso ya cuenta con redes sociales propias. El pequeño tiene ocho meses y recientemente enterneció a sus seguidores al decir su primera palabra: “papá”.

La Segura y Baladán presentaron oficialmente a su bebé, Lucca
La Segura y Baladán presentaron oficialmente a su bebé, Lucca, con una emotiva publicación en redes sociales

A esta lista se suma Aida Victoria Merlano, quien se convirtió en madre el 29 de julio. El padre del bebé es Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario. Aunque inicialmente la relación parecía estable, terminó semanas después del nacimiento de Emi, y las diferencias entre ambos se han hecho públicas en redes sociales.

La cantante Paola Jara dio a luz en noviembre de 2025 a Emilia, su primera hija con Jessi Uribe. El cantante ya es padre de otros cuatro hijos: Luna, Sarah, Alan y Roy, fruto de su relación anterior con Sandra Barrios.

El actor Gregorio Pernía también fue padre este año. Con el nacimiento de Gregorio, en noviembre, el actor suma seis hijos. Los tres menores los tuvo junto a su actual esposa, Érika Rodríguez.

Érika Rodríguez y Gregorio Pernía ya tienen tres hijos
Érika Rodríguez y Gregorio Pernía felices con la llegada de su tercer hijo. (Foto Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Tania Valencia, anunció su embarazo en 2025 y dio a luz el 19 de septiembre, de manera prematura, con siete meses de gestación.

Por su parte, la deportista Mariana Pajón recibió a su hijo Théo el 28 de noviembre en Medellín. El bebé nació midiendo 51 centímetros y pesando 3,8 kilogramos, según confirmó la propia atleta.

Mariana Pajón enternece a sus seguidores.
Mariana Pajón muestra a su hijo Theo. (Foto de Mariana Pajón - Raúl Arboleda/AFP) (Foto del Recién nacido Freepik)

La presentadora Isabel Cristina Estrada se convirtió en madre a los 45 años. Dio la bienvenida a su hijo en abril de 2025 y, aunque ha compartido algunas imágenes, ha mantenido en reserva el rostro del menor y detalles de su vida personal.

Algo similar ocurrió con Paulina Vega, quien en febrero de 2025 anunció que había sido madre y que también había contraído matrimonio. Aunque no se conocen mayores detalles, la noticia emocionó a sus seguidores.

¿Qué famosas colombianos están embarazados?

Varias celebridades esperan la llegada de sus bebés en 2026. Entre ellas se encuentra Ana María Estupiñán, quien espera un niño junto a su esposo Mattias Bylin. La pareja lleva seis años de matrimonio y ha compartido su felicidad en redes sociales.

La actriz Sara Corrales también se encuentra en estado de gestación. Aunque no ha revelado la fecha del nacimiento, sí ha mostrado cómo vive esta etapa junto a su pareja.

Finalmente, Gera Ponce y Luis Díaz esperan a su tercer hijo. La noticia fue confirmada este domingo 21 de diciembre. La pareja ya tiene dos hijas, Roma y Charlotte, y se prepara para la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Luis Díaz y Gera Ponce esperan su tercer hijo
El colombiano Luis Díaz celebró un gol y confirmó el embarazo de su esposa, Gera Ponce, en la Bundesliga. (Foto de AFP e Imagen de Freepik)
