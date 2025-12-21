Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alexa Torrex elevó la polémica al decir lo que haría para ganar La casa de los famosos Colombia 2026

Alexa Torrex habló sin escrúpulos sobre la percepción que tiene de La casa de los famosos Colombia 2026.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Alexa Torrex
Foto del Canal RCN.

El reality de La casa de los famosos Colombia tiene a todos a la expectativa. El formato de convivencia vuelve con su tercera temporada el próximo año, así que varios de los habitantes ya están dando a conocer cómo será su participación.

¿Qué opinan de Alexa Torrex, participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Una de las aspirantes que fue elegida por el público para entrar a La casa de los famosos Colombia 2026 es Alexa Torrex. Caracterizada por ser directa, la influencer divide opiniones.

Alexa Torrex
Foto del Canal RCN.

Alexa ha estado llamando el interés porque desde que se postuló para ser parte del reality 24/7 ha dicho que no es de las mujeres que pretende agradar, sino que, más bien, buscará que los demás se desestabilicen.

En ese sentido, la creadora de contenido, que la conocen por tener su cabello de color morado, estuvo en RCN Radio y allí reveló su sentir.

¿Qué estaría dispuesta a hacer Alexa Torrex para ganar La casa de los famosos Colombia?

Lo primero que dijo Alexa es que se encuentra orgullosa por lo que ha logrado, todo gracias al apoyo del público.

Luego de esto, sentencio que la idea es no hacerle caso a los detractores para que no la eliminen en la primera semana.

"La niña que siempre quiso llegar a un programa de televisión, la semana de las votaciones fue muy fuerte. Tengo muchas estrategias, tengo muchas maneras de ver el juego", confesó la ahora habitante de La casa de los famosos Colombia 2026.

Por otra parte, indicó que no tendría relaciones en el reality, tampoco agred3ría a alguien, pero a la vez justificó que "podría hacer de todo para ganar". Esto porque concluyó diciendo que es una mujer que no sirve para quedarse quieta debido a que eso la estresa.

 

¿Cuándo es el estreno de La casa de los famosos Colombia 3?

¡Ya hay fecha para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia! El próximo lunes 12 de enero de 2026 se abren las puertas del reality que reúne artistas, influencers, actores, entre otros, para convivir.

La casa de los famosos Colombia 2026
Foto del Canal RCN.

El público es el que tiene el poder de la novela de la vida real. El formato es presentado por Marcelo Cezán y Carla Giraldo, mientras que, Vicky Berrío y Karen Sevillano continúan en el Aftershow.

