Marcela Reyes destapa la verdad sobre su relación con Yina Calderón, ¿se rompió la amistad?

La DJ Marcela Reyes tuvo un 2025 en el que la polémica la acompañó, pero a la vez su trabajo creció y evolucionó.

Marcela Reyes, como las demás figuras públicas de internet, es una mujer que muchos quieren y otros no.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia espera su primer hijo con Mateo Varela? Esto respondió la actriz

Con el paso del tiempo, la artista se ha enfocado en sí misma y eso le ha permitido tener un estilo de vida que más de uno anhela, aunque uno de los temas por los que más suele ser cuestionada se debe a sus amistades.

¿Por qué cuestionan a Marcela Reyes sobre sus amigas?

Ha sucedido de Reyes tiene amigas, pero luego esos vínculos se rompen. Por ejemplo, ya no se le ve con influencers como la Barbie colombiana o Karina García.

A Marcela Reyes la suelen cuestionar sobre sus amistades | Foto del Canal RCN.

Asimismo, se dijo que había dejado la amistad con Manuela Gómez, pero luego se reveló que eso no es así porque aparecieron juntas en redes sociales y, además, la DJ felicitó a la exprotagonista de novela porque va a participar en La casa de los famosos Colombia 2026.

No obstante, hay una amistad que suele generar dudas y es entre Marcela Reyes con Yina Calderón. Ante esto, la artista rompió el silencio.

Artículos relacionados Karina García Hijo menor de Karina García la dejó en shock en pleno en vivo al llamarla “alcahueta”: así reaccionó

En Instagram, Marcela Reyes busca interactuar de distintas maneras con los seguidores que la apoyan, de modo que activó la caja de preguntas y respuestas, pero en esta oportunidad decidió responder en verdadero o falso.

¿Marcela Reyes y Yina Calderón ya no son amigas?

Uno de los internautas aprovechó para cuestionar a la DJ sobre la relación que tiene con Yina Calderón, puntualmente le preguntaron sin son o no amigas.

Yina Calderón ha dicho que ella no tiene amigas | Foto del Canal RCN.

A renglón seguido, Marcela Reyes reveló que sí son amigas; de hecho, hasta puntualizó que la exparticipante de La casa de los famosos le ha demostrado estar en los diferentes aspectos de su vida, tantos positivos como negativos.

Artículos relacionados Karina García Karina García 'vendió' a WestCol al revelar tratamiento que el streamer se hizo en el rostro

"Verdadero. Ella me ha demostrado que está para todo, no solo en las buenas, también en las malas", escribió Marcela Reyes sobre la amistad que tiene con Yina Calderón.

Aunque Marcela y Yina no aparecen casi juntas en redes sociales, pues cada una vive en una ciudad diferente, quedó demostrado que tienen comunicación y se quieren.