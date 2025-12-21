Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes destapa la verdad sobre su relación con Yina Calderón, ¿se rompió la amistad?

Marcela Reyes decidió romper el silencio y referirse a lo que le ocurre con Yina Calderón en dinámica de verdadero o falso.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Marcela Reyes, Yina Calderón
Marcela Reyes destapa la verdad sobre su relación con Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

La DJ Marcela Reyes tuvo un 2025 en el que la polémica la acompañó, pero a la vez su trabajo creció y evolucionó.

Marcela Reyes, como las demás figuras públicas de internet, es una mujer que muchos quieren y otros no.

Artículos relacionados

Con el paso del tiempo, la artista se ha enfocado en sí misma y eso le ha permitido tener un estilo de vida que más de uno anhela, aunque uno de los temas por los que más suele ser cuestionada se debe a sus amistades.

¿Por qué cuestionan a Marcela Reyes sobre sus amigas?

Ha sucedido de Reyes tiene amigas, pero luego esos vínculos se rompen. Por ejemplo, ya no se le ve con influencers como la Barbie colombiana o Karina García.

Marcela Reyes
A Marcela Reyes la suelen cuestionar sobre sus amistades | Foto del Canal RCN.

Asimismo, se dijo que había dejado la amistad con Manuela Gómez, pero luego se reveló que eso no es así porque aparecieron juntas en redes sociales y, además, la DJ felicitó a la exprotagonista de novela porque va a participar en La casa de los famosos Colombia 2026.

No obstante, hay una amistad que suele generar dudas y es entre Marcela Reyes con Yina Calderón. Ante esto, la artista rompió el silencio.

Artículos relacionados

En Instagram, Marcela Reyes busca interactuar de distintas maneras con los seguidores que la apoyan, de modo que activó la caja de preguntas y respuestas, pero en esta oportunidad decidió responder en verdadero o falso.

¿Marcela Reyes y Yina Calderón ya no son amigas?

Uno de los internautas aprovechó para cuestionar a la DJ sobre la relación que tiene con Yina Calderón, puntualmente le preguntaron sin son o no amigas.

Yina Calderón
Yina Calderón ha dicho que ella no tiene amigas | Foto del Canal RCN.

A renglón seguido, Marcela Reyes reveló que sí son amigas; de hecho, hasta puntualizó que la exparticipante de La casa de los famosos le ha demostrado estar en los diferentes aspectos de su vida, tantos positivos como negativos.

Artículos relacionados

"Verdadero. Ella me ha demostrado que está para todo, no solo en las buenas, también en las malas", escribió Marcela Reyes sobre la amistad que tiene con Yina Calderón.

Aunque Marcela y Yina no aparecen casi juntas en redes sociales, pues cada una vive en una ciudad diferente, quedó demostrado que tienen comunicación y se quieren.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz y Gera Ponce esperan su tercer hijo Luis Díaz

Luis Díaz será padre por tercera vez: así confirmó el embarazo de Gera Ponce en pleno partido del Bayern Múnich

Luis Díaz confirmó el embarazo de Gera Ponce con una tierna celebración tras marcar gol en la Bundesliga. La pareja espera su tercer hijo.

Karina García, WestCol Karina García

Karina García 'vendió' a WestCol al revelar tratamiento que el streamer se hizo en el rostro

Karina García fue impudente en plena transmisión en vivo y contó el secreto de belleza de WestCol.

Luisa Fernanda W muestra cómo va su diciembre con interesantes fotos y videos. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W encanta al revelar fotos y videos de cómo va su diciembre

La influencer Luisa Fernanda W no solo encantó con su belleza con diferentes looks y hasta traje de playa, sino también con la ternura de su familia.

Lo más superlike

El modelo Renzo Meneses es un participante confirmado para La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: Renzo Meneses es el nuevo participante confirmado por el Jefe

Este actor y modelo bogotano llega a la casa más famosa de Colombia a dejar huella y no va a permitir que nadie lo moleste en el proceso.

Jessica Cediel confirmó la muerte de su padre, quien tenía una difícil enfermedad. Jessica Cediel

Murió el padre de Jessica Cediel: la presentadora le dedicó conmovedoras palabras

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn

Blessd hace importante anuncio. Blessd

Blessd hace inesperado e importante anuncio en pleno concierto sobre su carrera musical, ¿qué dijo?