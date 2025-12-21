Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes revela la razón por la que hace que sus amigos firmen un contrato de confidencialidad

La Dj de guaracha Marcela Reyes explicó en sus redes sociales la razón por la que les pide a sus amigos que firmen un contrato de confidencialidad: “uno no confía en nadie”.

La dj Marcela Reyes confiesa por qué hace que sus amigos firmen un contrato de confidencialidad.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 100 mil seguidores, la creadora de contenido digital y dj de guaracha paisa Marcela Reyes les quiso contestar curiosidades a sus fans y una de ellas llamó la atención por una interesante condición que existe entre ella y sus amigos.

¿Por qué Marcela Reyes hace que sus amigos firmen un contrato de confidencialidad?

Y es que un internauta le preguntó a la famosa si es verdad que ella hace que sus amigos firmen un contrato de confidencialidad y ella no solo lo confirmó, sino que también explicó las razones para hacerlo, aclarando, desde el principio, que no obliga a nadie a hacer nada, sino que solo es un acuerdo entre ella y sus amigos porque no confía en nadie.

“Verdadero [emoji de manitas aplaudiendo] jejeje a nadie se obliga a nada [emoji de corazón] pero sí lo hago. Hay gente que no tienen límites y no respeta la privacidad. Hasta han entrado a grabarme sin permiso dentro de mi casa, ya uno NO CONFÍA EN NADIE” escribió la famosa colombiana.

Así pues, parece que Marcela ya ha tenido problemas en el pasado con personas a las que les dio la confianza de entrar en su vida y su casa y habrían revelado secretos de su privacidad, algo que, por lo que parece, le molesta.

Marcela Reyes prende las redes al confirmar múltiples retoques estéticos este diciembre
Marcela Reyes prende las redes al confirmar múltiples retoques estéticos este diciembre. (Foto Canal RCN).

¿Por qué a Marcela Reyes le tenían el apodo de Griselda?

Otra de las preguntas y respuestas que llamó la atención de los internautas tiene que ver con un apodo que le tienen sus amigos a Marcela. Y es que un fan le preguntó si era verdad que le decían ‘Griselda’ y ella confirmó por qué esa información es verdadera.

“Mis amigas, desde hace un par de años, me decían así porque a dónde llegaba se notaba la imponencia y el liderazgo. Además, porque, en mis relaciones, era yo quien llevaba la batuta” explicó Reyes.

Es así como entendemos que el apodo viene de la famosa tr4f1c4nte Griselda Blanco, de quien se dice que tenía las cualidades que Marcela mencionó en su respuesta. Se trata de una información que dice mucho de su personalidad y la forma en que se relaciona con los demás.

Marcela Reyes
Marcela Reyes se alejó de varias amistades | Foto del Canal RCN.
