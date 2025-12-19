Marcela Reyes vuelve a causar controversia al besar en la boca a su hijo: explicó por qué lo hace

La reconocida DJ colombiana Marcela Reyes volvió a generar controversia en redes sociales al besar en la boca a su hijo Valentino, y en esta ocasión decidió explicar públicamente las razones detrás de este gesto, que ha desatado durante años todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

¿Por qué Marcela Reyes besa a su hijo Valentino en la boca?

Por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Marcela Reyes decidió hacer frente a las críticas que ha recibido a lo largo de los últimos años por una costumbre que tiene con su pequeño hijo Valentino de 7 años y que ha sido mal vista por los internautas.

Reyes cuestionó el hecho de que las personas vieran en algo que ella consideraba un acto de amor hacia su hijo algo malo, pues consideraba que este era solo una forma más de demostrar todo lo que sentía hacia su hijo.

Incluso, la mujer decidió repetir esta acción frente a la cámara para dejar claro que para ella no era malo esta muestra de amor entre madre e hijo, para posteriormente abrazarlo por el resto del audiovisual.

"¿Qué de malo tiene darle uno besitos a un hijo en la boca? Si es que darle besos a un hijo, oler a un hijo, dormir con un hijo, eso no se compara con nada, y todo lo que hacemos las mamás lo hacemos sin malicia, lo hacemos con amor"

¿Marcela Reyes dejará de darle besos en la boca a su hijo Valentino?

Así mismo, dejó claro que nadie debía opinar sobre lo que las madres hacían con sus hijos, pues todas sus acciones tenían un sentido de protección, y no de maldad como muchos aseguraban en redes sociales.

"Ustedes no me pueden decir que yo no puedo besar a mi hijo en la boca, porque es lo que yo más disfruto"

Por tal razón, Marcela Reyes dejó claro que no dejará de besar a su hijo en la boca, pues considera esta acción como algo netamente normal.