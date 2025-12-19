Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio causa revuelo al interactuar con una especie exótica: "Los animales siempre me quieren”

Yeferson Cossio sorprendió en redes al compartir un momento inesperado junto a un animal exótico durante su estadía en Cartagena.

Por: Juan Sebastián Camargo
Yeferson Cossio sorprendió al interactuar con un animal exótico.
Yeferson Cossio sorprendió al interactuar con un animal exótico en Cartagena. (Foto de Yeferson Cossio Canal RCN) (Foto de la naturaleza Freepik)

El creador de contenido Yeferson Cossio apareció con un animal exótico generando curiosidad y comentarios en redes sociales.

Yeferson Cossio hace confesión.
Yeferson Cossio hace confesión sobre su vínculo con los animales. (Foto Canal RCN)

¿Con qué animal exótico se grabó Yeferson Cossio?

En el video compartido a través de su cuenta de Instagram se le puede ver interactuando con un tucán, un ave de plumaje oscuro que se posa con tranquilidad en sus manos.

Cossio aseguró que es querido por todos los animales, reforzando la imagen de alguien que disfruta de la compañía de especies poco comunes y que logra transmitir confianza en cada interacción.

La naturalidad con la que el ave se relacionó Cossio despertó comentarios de admiración entre los internautas que señalan que el creador siempre trata de dejar un mensaje de respeto hacia los animales y la naturaleza.

“Los animales siempre me quieren”, escribió Yeferson Cossio en su publicación.

¿Yeferson Cossio se encuentra en Cartagena?

Durante su estadía en Cartagena, Cossio ha compartido diferentes momentos que muestran cercanía con su comunidad digital.

Se le ha visto en restaurantes y recorriendo las calles, donde incluso publicó una historia junto a artistas callejeros que improvisaban por dinero, gesto que fue interpretado como apoyo a los talentos locales.

También, hace poco recibió críticas por su intención de dejarse crecer la barba, decisión que cambió debido a la presión de sus seguidores.

Asimismo, Yeferson generó polémica cuando contó que su novia Carolina Gómez era como su secretaria y la encargada de responder sus mensajes, comentario que provocó risas en algunos y malestar en otros.

Hace unos días, Yeferson Cossio también compartió un momento muy distinto al de sus publicaciones habituales.

El creador de contenido organizó una tradicional marranada en compañía de varios de sus amigos y familiares en el barrio donde creció.

La reunión se convirtió en una celebración cargada de música, comida y recuerdos, que reflejó la cercanía que mantiene con sus raíces y la importancia que le da a compartir con las personas que han estado presentes desde sus inicios.

La marranada, típica en las festividades decembrinas de Colombia, se convirtió en un espacio para reforzar lazos y demostrar que, pese a la fama y la exposición mediática, sigue conectado con su comunidad y con las costumbres que lo acompañaron en su infancia.

Yeferson Cossio muestra su amor por los animales.
Yeferson Cossio muestra su amor por los animales interactuando con un Tucán. (Foto Canal RCN)
