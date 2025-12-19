Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de Giovanny Ayala reapareció en redes sociales con emocionante anuncio

Tras días de haber sido rescatado, el hijo de Giovanny Ayala reapareció en redes con anuncio que emocionó

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hijo de Giovanny Ayala reaparece en redes y hace anuncio que emocionó a sus seguidores
Hijo de Giovanny Ayala reaparece en redes y hace anuncio que emocionó a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

El pasado 2 de diciembre, las familias de los jóvenes Miguel Ayala y Nicolás Pantoja pudieron volver a la tranquilidad tras conocer que su rescate por parte del Gaula de la Policía fue exitoso. Ahora, quince días después de este suceso, uno de los jóvenes artistas reapareció en redes sociales con un emocionante anuncio.

¿Cuál fue el anuncio con el que Miguel Ayala sorprendió a sus fanáticos?

Por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Miguel Ayala, hijo del icónico cantante Giovanny Ayala, anunció su regreso a la música con un nuevo lanzamiento.

¡Hijo de Giovanny Ayala fue liberado tras dos semanas desaparecido! Esto se sabe
¿Cómo se confirmó la liberación de Miguel Ayala? | Foto: Canal RCN

Según comentó, este viernes 19 de diciembre, a las 6:00 p.m., estrenará su nuevo sencillo titulado ‘Este dolor’, con el que busca complacer a sus seguidores con nueva música luego de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Estoy muy contento porque hoy, 19 de diciembre, a las 6 p.m. vamos a estar estrenando y lanzando mi nuevo éxito, mi nueva canción ‘Este dolor’, para que vayan, me etiqueten y los repostee a todos ustedes”, expresó el artista.

Así mismo, Miguel aprovechó para agradecer a sus seguidores por el apoyo que ha recibido desde que retomó su libertad.

“En serio, gracias por todo el apoyo de todas las personas, gracias de todo corazón. Lo que estaban pidiendo, aquí está: tenemos nueva música para todos ustedes”, concluyó.

De esta manera, Miguel Ayala confirmó su regreso a la música y dejó ver la emoción que siente por este nuevo lanzamiento, el cual marca una nueva etapa en su vida y ha sido recibido con entusiasmo por parte de sus seguidores.

¿Cómo fue la liberación del hijo de Giovanny Ayala y su mánager Nicolás Pantoja?

Giovanny Ayala y su mánager Nicolás Pantoja permanecieron desparecidos desde el pasado 18 de noviembre luego de ser interceptados por hombres a bordo de camionetas que obstruyeron su paso en el Cauca.

Encontraron a hijo de Giovanny Ayala
Rescataron al hijo de Giovanny Ayala. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Tras semanas de incertidumbre y tristeza por parte de la familia de los jóvenes el Gaula de la Policía confirmó su rescate que se llevó tras un operativo que arrancó desde la madrugada del pasado 5 de diciembre. Ambos jóvenes fueron encontrados en una especia de campamento ubicado en una zona rural del Cauca sin zapatos y con un semblante de esperanza tras ver a los uniformados.

