Mamá de B-King recordó al difunto cantante con un desgarrador mensaje a días de Navidad

Adriana Salazar, madre del difunto cantante Bayron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, compartió un desgarrador mensaje con el que recordó al artista a pocos días de Navidad.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el fútbol! Le quitaron la vida a famoso futbolista de 33 años: esto se sabe

¿Cuál fue el mensaje con el que Adriana Salazar recordó a B-King?

A cinco días de una de las celebraciones más esperadas del año por millones de personas en el mundo, Adriana Salazar compartió un desgarrador mensaje con el que recordó a su difunto hijo B-King, quien fue hallado sin vida a mediados de noviembre del presente año en territorio mexicano.

A tres meses de su partida, la familia de B-King lo recordó con un emotivo homenaje. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga).

La mujer, quien ha hecho público su duelo a través de redes sociales y mediante la creación de una fundación en nombre de su hijo, utilizó su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, para expresar su sentir en esta época decembrina.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Quiénes serán las presentadoras del Aftershow de La casa de los famosos Colombia 3? ¡Te las presentamos!

Y es que, aunque para muchos este mes representa alegría y celebración, para la familia de B-King no es igual, pues esta será la primera Navidad que Adriana Salazar y su hija pasarán sin él.

Mamá de B-King estremece con desgarrador mensaje al cumplir tres meses de muerto | Foto del Canal RCN y Freepik.

En su mensaje, Salazar expresó que su vida cambió para siempre tras la ausencia de su hijo, pero también destacó que esta dolorosa experiencia la transformó a ella y a su hija Stefanía, ya que, a partir de lo ocurrido, se han vuelto más unidas.

“La vida nos cambió para siempre, pero también nos transformó. Hoy caminamos distinto: más conscientes, más unidos, más humanos. @stefania_agudeloo te amo”.

¿Qué se supo de la muerte de B-King?

La muerte de B-King logró conmocionar a todo el país a raíz de las circunstancias en las que ocurrió, pues el artista fue encontrado sin vida siete días después de haber sido reportado como desaparecido en tierras mexicanas.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de México, el joven artista habría sido as3sinado por una red criminal de este país.

Desde entonces su madre y su hermana son quienes han mantenido viva la memoria del artista por medio de sus constantes menciones en redes sociales y por medio de actividades en su honor.