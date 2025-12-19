Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mamá de B-King recordó al difunto cantante con un desgarrador mensaje a días de Navidad

A pocos días de Navidad, mamá de B-King recordó al difunto cantante con desgarrador mensaje que conmovió a sus fans.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Mamá de B-King conmovió al recordar al cantante con un desgarrador mensaje previo a Navidad
Mamá de B-King conmovió al recordar al cantante con un desgarrador mensaje previo a Navidad. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga).

Adriana Salazar, madre del difunto cantante Bayron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, compartió un desgarrador mensaje con el que recordó al artista a pocos días de Navidad.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje con el que Adriana Salazar recordó a B-King?

A cinco días de una de las celebraciones más esperadas del año por millones de personas en el mundo, Adriana Salazar compartió un desgarrador mensaje con el que recordó a su difunto hijo B-King, quien fue hallado sin vida a mediados de noviembre del presente año en territorio mexicano.

A tres meses de su partida, la familia de B-King lo recordó con un emotivo homenaje
A tres meses de su partida, la familia de B-King lo recordó con un emotivo homenaje. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga).

La mujer, quien ha hecho público su duelo a través de redes sociales y mediante la creación de una fundación en nombre de su hijo, utilizó su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, para expresar su sentir en esta época decembrina.

Artículos relacionados

Y es que, aunque para muchos este mes representa alegría y celebración, para la familia de B-King no es igual, pues esta será la primera Navidad que Adriana Salazar y su hija pasarán sin él.

B-King
Mamá de B-King estremece con desgarrador mensaje al cumplir tres meses de muerto | Foto del Canal RCN y Freepik.

En su mensaje, Salazar expresó que su vida cambió para siempre tras la ausencia de su hijo, pero también destacó que esta dolorosa experiencia la transformó a ella y a su hija Stefanía, ya que, a partir de lo ocurrido, se han vuelto más unidas.

“La vida nos cambió para siempre, pero también nos transformó. Hoy caminamos distinto: más conscientes, más unidos, más humanos. @stefania_agudeloo te amo”.

¿Qué se supo de la muerte de B-King?

La muerte de B-King logró conmocionar a todo el país a raíz de las circunstancias en las que ocurrió, pues el artista fue encontrado sin vida siete días después de haber sido reportado como desaparecido en tierras mexicanas.

Artículos relacionados

De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de México, el joven artista habría sido as3sinado por una red criminal de este país.

Desde entonces su madre y su hermana son quienes han mantenido viva la memoria del artista por medio de sus constantes menciones en redes sociales y por medio de actividades en su honor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Norma Nivia revela las razones por las que ha llorado por dos días. Norma Nivia

Norma Nivia reveló en redes las razones de su llanto: "He llorado mucho ayer, he llorado mucho hoy"

Norma Nivia sorprendió con una confesión que generó intriga entre sus seguidores, al contar que lleva dos días llorando.

Hijo de Giovanny Ayala reaparece en redes y hace anuncio que emocionó a sus seguidores Giovanny Ayala

Hijo de Giovanny Ayala reapareció en redes sociales con emocionante anuncio

Tras días de haber sido rescatado, el hijo de Giovanny Ayala reapareció en redes con anuncio que emocionó

Manuela Gómez posando a la cámara. Manuela Gómez

Manuela Gómez reveló el sacrificio que hizo previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia

La influencer Manuela Gómez, contó detalles del plan que no pudo realizar debido a su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

El ayuno nocturno reduce la glucosa en sangre, haciendo que el cerebro pida energía rápida al despertar. Salud

¿Por qué al despertar queremos comer algo dulce? Esto dicen los expertos

El deseo de comer algo dulce al iniciar el día no es casualidad: responde a procesos hormonales, energéticos y hábitos que se activan tras el ayuno nocturno.

Marilyn Patiño en la casa de los famosos La casa de los famosos

Marilyn Patiño, la actriz caleña que entra a La casa de los famosos Colombia 2026

Fans enloquecen con la foto navideña de Shakira Shakira

Shakira causó revuelo tras mostrar foto navideña y fans enloquecen por su belleza

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli asisten a la 35° Premio Lo Nuestro en el Miami-Dade Arena. Christian Nodal

Juez mexicano acepta demanda de Nodal contra Cazzu por manutención

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados