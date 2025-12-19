Mamá de B-King recordó al difunto cantante con un desgarrador mensaje a días de Navidad
A pocos días de Navidad, mamá de B-King recordó al difunto cantante con desgarrador mensaje que conmovió a sus fans.
Adriana Salazar, madre del difunto cantante Bayron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, compartió un desgarrador mensaje con el que recordó al artista a pocos días de Navidad.
¿Cuál fue el mensaje con el que Adriana Salazar recordó a B-King?
A cinco días de una de las celebraciones más esperadas del año por millones de personas en el mundo, Adriana Salazar compartió un desgarrador mensaje con el que recordó a su difunto hijo B-King, quien fue hallado sin vida a mediados de noviembre del presente año en territorio mexicano.
La mujer, quien ha hecho público su duelo a través de redes sociales y mediante la creación de una fundación en nombre de su hijo, utilizó su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, para expresar su sentir en esta época decembrina.
Y es que, aunque para muchos este mes representa alegría y celebración, para la familia de B-King no es igual, pues esta será la primera Navidad que Adriana Salazar y su hija pasarán sin él.
En su mensaje, Salazar expresó que su vida cambió para siempre tras la ausencia de su hijo, pero también destacó que esta dolorosa experiencia la transformó a ella y a su hija Stefanía, ya que, a partir de lo ocurrido, se han vuelto más unidas.
“La vida nos cambió para siempre, pero también nos transformó. Hoy caminamos distinto: más conscientes, más unidos, más humanos. @stefania_agudeloo te amo”.
¿Qué se supo de la muerte de B-King?
La muerte de B-King logró conmocionar a todo el país a raíz de las circunstancias en las que ocurrió, pues el artista fue encontrado sin vida siete días después de haber sido reportado como desaparecido en tierras mexicanas.
De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de México, el joven artista habría sido as3sinado por una red criminal de este país.
Desde entonces su madre y su hermana son quienes han mantenido viva la memoria del artista por medio de sus constantes menciones en redes sociales y por medio de actividades en su honor.