Manuela Gómez reveló el sacrificio que hizo previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia

Manuela Gómez,una de las participantes que recientemente fue confirmada por el Jefe para ingresar a La casa de los famosos Colombia, hace pocas horas capturó la atención en redes sociales tras revelar el plan que tuvo que cancelar debido a su ingreso al reality.

¿Cuál fue el plan que Manuela Gómez canceló por su entrada a La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la influenciadora acumula más de 2 millones de seguidores, sorprendió al confesar algunos de sus planes antes de entrar a la casa, pero que, a causa de los tiempos, no podrá cumplir.

"Queríamos venir acá a Estados Unidos con la princesa a compartir con ella, de ahí yo llegaba a Colombia y tenía programado un viaje a Cartagena para grabar contenido para adelantar muchas cosas, quería hacer un contenido espectacular en Cartagena, pero, ese viaje se cancela", señaló.

De acuerdo con la empresaria, "no le dan los tiempos", pues además dio a conocer que el Canal la le hizo un llamado antes de lo previsto con la fecha en la que debe presentarse para lo que será su ingreso a la casa.

Manuela Gómez reveló el plan que canceló por su entrada a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Manuela Gómez previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Pese a que insistió en que sus planes estaba llegar a Colombia para trasladarse unos días a Cartagena, aseguró que los planes de Dios son perfectos. Así mismo, dio a conocer, que ya había comprado los tiquetes, sin embargo, confesó que en su corazón tenía un presentimiento que le decía que no terminaría viajando y finalmente así fue.

Con un poco de nostalgia, pero al mismo tiempo expectante por lo que se viene el próximo año, Manuela aseguró que, además del comentado contenido, también planeaba pasar unos días con personas muy especiales antes de su encierro en la casa.

Manuela Gómez sorprendió con confesión previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Recordemos que junto la polémica influencer, hay una lista de famosos de lujo que ya están confirmados para esta tercera temporada, ellos son: Alejandro Estrada, Marilyn Patiño, Johanna Fadul, Juanse Laverde, 'Campanita', Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Tebi Bernal, Yuli Ruiz, Maiker Smith, Lorena Altamirano, Eidevin López y Alexa Torrez.