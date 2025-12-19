Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shakira causó revuelo tras mostrar foto navideña y fans enloquecen por su belleza

Shakira genera revuelo en redes tras compartir una foto navideña, donde la elogian por su belleza celestial.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La foto navideña de Shakira que desató elogios por su belleza. (Foto: AFP)

La cantante colombiana Shakira lo volvió a hacer, compartió una publicación que generó revuelo en sus redes por su belleza, mientras agota todas las entradas en horas en su presentación en Centroamérica.

¿Qué reacción generó la foto navideña de Shakira?

En su cuenta de Instagram donde suma casi 100 millones de seguidores, la barranquillera compartió una imagen suya con un gorro navideño, acompañada de una serie de imágenes y un mensaje promocional.

Más allá de la publicidad que está haciendo de una reconocida marca de belleza, la artista colombiana sumó cientos de corazones y reacciones en la caja de comentarios elogiando su atractivo físico: “tu belleza celestial”, fue una de las reacciones.

Y es que esta publicación coincidió con la noticia de que la barranquillera había logrado un récord a su exitosa carrera musical, recientemente Shakira cerró oficialmente su tour por Latinoamérica para dar paso a otros países.

Ahora Shakira llega a Centroamérica con su tour Las Mujeres Ya no Lloran, su primera parada será El Salvador en el que en menos de 24 horas logró el sold out.

¿Cuándo serán las presentaciones de Shakira en Centroamérica?

La artista vendió en tiempo récord todas las entradas para sus tres fechas programadas en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, los días 12, 14 y 15 de febrero.

La producción incluye un escenario de 49 metros de ancho por 9.6 metros de alto, resolución de 6.6 millones de píxeles, más de 93 toneladas de equipo, pasarelas con piso LED, plataformas móviles e interludios CGI.

Además, se incorporará un avatar digital de loba, símbolo de su espectáculo, y un equipo internacional de 150 especialistas garantizará el montaje y la ejecución.

El impacto económico proyectado para El Salvador es significativo: se estima que la residencia generará 25 millones de dólares en logística, transporte, comercio y servicios turísticos, además de crear alrededor de 4.000 empleos directos y 7.000 indirectos.

Por el momento, Shakira tiene programadas estas tres fechas en El Salvador; luego continuará en Ciudad de México el 27 de febrero de 2026. No se ha dado a conocer si incluirá otros países.

 

