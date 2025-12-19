Camilo Echeverry se sinceró sobre sus hijas: "es lo más frágil que tengo"

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner volvieron a abrir una ventana íntima hacia su vida familiar, esta vez con una reflexión que tocó fibras profundas entre sus seguidores.

En medio de una conversación cercana y honesta, la pareja habló sobre la paternidad, la fragilidad y la forma en la que sus hijas han transformado por completo su manera de entender el mundo.

Desde hace tiempo, Camilo y Evaluna han convertido su canal de YouTube en un espacio donde comparten aprendizajes personales, conversaciones sinceras y momentos de introspección.

¿Qué ha significado la paternidad en la vida de Camilo y Evaluna?

Convertirse en padres cambió la forma en la que ambos observan la fragilidad humana, Camilo expresó que sus hijas representan una paradoja constante: son lo más valioso de su vida y, al mismo tiempo, lo más delicado que tiene entre sus manos.

Camilo y Evaluna reflexionaron sobre la crianza desde su experiencia como padres. Foto AFP: Ivan Apfel

Para el cantante, la vulnerabilidad dejó de ser un concepto abstracto y se volvió una experiencia diaria, reconoció que, antes, tendía a buscar resultados, versiones fuertes y finales perfectos, sin querer atravesar los procesos intermedios.

¿Por qué la vulnerabilidad cobra tanto sentido en esta etapa para Camilo y Evaluna?

Evaluna coincidió con esa mirada y añadió que no solo los hijos nacen vulnerables, sino también las ideas, los sueños y las relaciones. Para ella, todo lo que tiene potencial de convertirse en algo grande empieza siendo frágil, necesitando cuidado y paciencia.

Ambos reflexionaron sobre cómo, en una sociedad que suele exaltar la fortaleza y la autosuficiencia, aceptar la vulnerabilidad puede parecer un error, cuando en realidad es parte natural del proceso humano.

¿Cómo imaginan Camilo y Evaluna el futuro de sus hijas?

En otra conversación reciente, la pareja habló sobre la posibilidad de que sus hijas quieran dedicarse al arte, Evaluna expresó que percibe en su hija mayor una personalidad creativa que podría llevarla por ese camino, aunque sin certezas absolutas.

Camilo y Evaluna compartieron una emotiva reflexión sobre la paternidad. Foto AFP/Jamie McCarthy

Camilo, por su parte, fue más cauteloso, admitió que le resultaría difícil no intervenir o aconsejar desde su propia historia, pero considera importante permitirles vivir sus propios procesos.